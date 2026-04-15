Dependencia y sector primario: los dos ejes de la agenda de María Jesús Montero en su visita a Antequera

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha visitado durante la mañana de este miércoles 15 de abril las instalaciones de la cooperativa Horticultores El Torcal y el centro de la asociación ADIPA en Antequera, situando la gestión de la dependencia y el apoyo al sector primario como pilares fundamentales de su propuesta política para la comunidad autónoma.

En su visita a Horticultores El Torcal, Montero ha destacado la relevancia de las cooperativas agrícolas para la economía de la comarca y del conjunto de Andalucía. La candidata ha subrayado la necesidad de fortalecer la cadena alimentaria para garantizar que ningún agricultor se vea obligado a producir a pérdidas, asegurando así la viabilidad económica de las explotaciones locales.

Montero, en las instalaciones de la cooperativa Horticultores El Torcal / A. P.

La dirigente socialista también ha puesto en valor el esfuerzo de los productores ante las dificultades climáticas, mencionando tanto los periodos de sequía como las recientes inundaciones. Según ha expuesto, las ayudas gubernamentales han sido determinantes para mantener la producción y el empleo en el campo, evitando parones en la actividad agrícola de la zona.

Uno de los puntos clave abordados en la cooperativa ha sido el relevo generacional. Montero ha defendido la importancia de dignificar las condiciones laborales en el sector primario para atraer a la juventud andaluza. En este sentido, ha señalado que la incorporación de nuevas tecnologías debe servir para alejar al campo de la precariedad y ofrecer un futuro profesional sólido basado en el reconocimiento de derechos y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

Foto con las trabajadoras de la cooperativa / A. P.

Denuncia de los plazos en la Ley de Dependencia

Tras este primer encuentro, la candidata se ha trasladado a las instalaciones de ADIPA para conocer de primera mano la situación de las personas con discapacidad y las necesidades de los centros especializados. Montero ha calificado de «escandaloso» el retraso en la gestión de las prestaciones por dependencia en Andalucía, cifrando la espera media en 500 días.

«Hay 7.000 andaluces que han fallecido sin recibir la prestación en dependencia y 28 andaluces diariamente fallecen esperando una prestación», ha lamentado.

La candidata ha recordado que el plazo legal para garantizar estas ayudas no debe superar los 180 días. Ante esta situación, se ha comprometido a que la gestión de la dependencia ocupe un lugar prioritario en su agenda de gobierno, con el objetivo de evitar que los ciudadanos fallezcan sin recibir los recursos de teleasistencia, ayuda a domicilio o plazas de residencia que les han sido prescritos.

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Montero ha concluido su visita resaltando el papel de las instituciones públicas en la garantía de la autonomía personal. En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de actualizar el marco normativo y constitucional para reconocer la dignidad plena de las personas con discapacidad, asegurando que cuenten con los asistentes y recursos especializados necesarios para su desarrollo personal y social.