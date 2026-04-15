La Junta de Andalucía invertirá 10 millones de euros en reparar más de 200 caminos rurales afectados por las borrascas en la provincia de Málaga

La Junta de Andalucía va a reparar un total de 206 caminos rurales de 57 municipios de Málaga afectados por el tren de borrascas que ha azotado a la provincia a principios de año.

Las sucesivas borrascas que dejaron precipitaciones de récord sobre todo en la zona occidental de la provincia de Málaga provocaron importantes daños en numerosos caminos rurales, que dejaron impracticables, dificultando el acceso a numerosas viviendas y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Plan de Actuación de emergencia

El pasado 3 de marzo, la Junta de Andalucía aprobó la elaboración de un plan de actuación de emergencia para reparar los caminos y las infraestructuras de riego afectadas.

Una vez recibidas todas las solicitudes de los municipios, los técnicos de la Delegación territorial de Málaga y las Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia han inspeccionado los caminos y han determinado actuar en un total de 66,37 kilómetros de caminos rurales de las seis comarcas malagueñas.

La Junta reparará caminos rurales en todas las comarcas de la provincia de Málaga afectados por las borrascas. / L.O.

Una inversión de 10 millones de euros

La reparación de los caminos rurales afectados va a suponer una inversión de 10 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.

La comarca de la Serranía de Ronda fue la más afectada por las copiosas precipitaciones caídas durante las últimas semanas de 2025 y las primeras de 2026. Por ello, el plan de actuación incluye la reparación de un total de 78 caminos rurales, con una inversión global de 4,3 millones de euros.

Le siguen la comarca de Antequera, en la que se repararán 54 caminos rurales, con una inversión de 3,1 millones de euros; la comarca de Guadalhorce, con 45 caminos rurales afectados y 1,6 millones de euros de presupuesto.

El plan de la Junta contempla la reparación de 18 caminos rurales afectados en la Axarquía, con 337.000 euros de inversión y 11 caminos rurales en Málaga capital y la Costa del Sol, con un presupuesto de 507.115 euros.

Comunidades de regantes

Además de los caminos rurales, numerosas infraestructuras de regadío resultaron afectadas por los corrimientos de tierra, como consecuencia de las continuas y fuertes precipitaciones.

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Por ello, la Junta de Andalucía va a invertir 360.892 euros en reparar las infraestructuras de tres comunidades de regantes. La comunidad de regantes de San Martín del Tesorillo, recibirá 251.816 euros para reparar las instalaciones dañadas; la comunidad de regantes Pereilas, recibirá 54.013 euros; y la comunidad de regantes Río Grande, 55.063 euros.