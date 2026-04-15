Maíllo critica que Juanma Moreno "no defienda" a El Burgo tras las quejas de Israel por la Quema del Judas

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles "el silencio" del presidente del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, tras las quejas expresadas por el gobierno israelí tras la quema de un muñeco que, según afirman desde el Ministerio de Exteriores israelí, sería el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la tradicional Quema del Judas en El Burgo.

"Se acobarda ante los criminales de guerra, no dice nada, no defiende al pueblo andaluz, no defiende a un pueblo que está atacado por un criminal de guerra y cuidado, que lo que dice Netanyahu nunca deja de quedarse en amenaza", ha subrayado Maíllo en una atención a los medios tras una reunión con el sindicato Ustea.

El candidato ha calificado de "vergonzante" la falta de declaraciones de Moreno al respecto, después de que el Gobierno de Israel convocara a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, por la quema.

El Burgo celebra sus 'Fallas' de Valencia particulares con la Quema del Judas / canal sur

En declaraciones realizada a Europa Press esta semana, la alcaldesa del municipio, María Dolores Narváez, incidía que el muñeco quemado "no era contra el pueblo judío".

Rechazo a la guerra y al genocidio

"Quisimos caracterizar a un personaje para representar el rechazo del pueblo a la guerra y al genocidio. Esto no tiene nada que ver con el pueblo judío ni con Israel", aseguraba la primera edil que se mostraba "sorprendida" por la polémica.

Ya el pasado sábado, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, consultadas por esta agencia, rechazaron "cualquier insinuación insidiosa" y destacaron las medidas adoptadas por Gobierno español para combatir el antisemitismo "sin excepciones".

"El Gobierno de España está comprometido en la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación, sin excepciones. Por lo que rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", explicó la fuente.

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Lo ocurrido en El Burgo se encuadra en una tradición que comenzó a principios del siglo XX, por la que cada Domingo de Resurrección se quema una efigie de alguien que represente el mal a elección del Ayuntamiento de la localidad.