Antonio Sanz sitúa a Campillo Bajo como el símbolo del "fin de la traición" sanitaria en Antequera

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, visitó ayer miércoles las obras de rehabilitación integral del centro de salud de Campillo Bajo en Antequera. Durante la supervisión de los trabajos, Sanz calificó esta infraestructura como un símbolo del compromiso del actual ejecutivo frente a lo que ha denominado como una etapa de "engaños y traición" por parte de la anterior gestión socialista, personificada en la actual ministra María Jesús Montero.

La actuación cuenta con una inversión global cercana a los tres millones de euros y un plazo de ejecución técnica de 12 meses. Los trabajos suponen la recuperación definitiva de un inmueble de 2.197 metros cuadrados que permanecía clausurado desde el año 2010.

Un proyecto para revertir catorce años de parálisis

Durante su intervención, el consejero subrayó que la apertura de este centro en el corazón de Antequera no es solo una mejora asistencial, sino un acto de "justicia" con los vecinos. Sanz recordó que el cierre del edificio en 2010 obligó a la población a concentrar toda la demanda sanitaria en un único punto, el centro de Antequera Estación, saturando los servicios y eliminando las urgencias del casco urbano. "Antequera no debe olvidar quién le traicionó y quién la dejó sin sanidad; quien cerró este centro de salud prometiendo que se abriría y lo mantuvo catorce años sin actualizar ni modernizar".

En este sentido, el representante autonómico vinculó la rehabilitación de Campillo Bajo con una estrategia regional de recuperación de infraestructuras "abandonadas en el cajón". Según los datos aportados, la administración andaluza ha incrementado su presupuesto sanitario en un 69% respecto a la última etapa socialista, alcanzando los 16.200 millones de euros en el presente ejercicio.

Sanz, Barón y Carmona, este jueves. / A. P.

El proyecto de remodelación contempla una distribución funcional diseñada para optimizar los flujos de pacientes y profesionales. El nuevo centro de salud albergará un total de 22 consultas para adultos y cinco consultas específicas de pediatría. Además de la atención primaria, las instalaciones incorporarán una consulta de cirugía menor y áreas de docencia.

Una de las claves de la obra es la creación de zonas de espera diferenciadas por edades y servicios, así como una sala de lactancia y una biblioteca. La operatividad de este centro permitirá, según la Junta, aliviar significativamente la carga asistencial del Hospital de Antequera, ya que consolidará el punto de urgencias extrahospitalarias que ya funciona en estas dependencias desde el año 2022.

Sanz aprovechó su paso por Antequera para poner en valor la inversión sanitaria en el conjunto de la provincia. Durante su comparecencia, destacó hitos como la ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol, con 93 millones de euros de inversión, o la construcción del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza en Málaga capital, con un presupuesto cercano a los 600 millones.

Para el consejero, la realidad de las obras en Campillo Bajo es la respuesta técnica a lo que ha calificado como "la peor época de la historia de la sanidad andaluza". Sanz aseguró que, con el ritmo actual de ejecución, el centro de salud estará a pleno rendimiento en el plazo de un año, devolviendo a los antequeranos un servicio esencial que les fue "hurtado" hace más de una década.