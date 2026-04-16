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El Ayuntamiento de Pizarra organiza este sábado el Festival Al Ándalus con entrada gratuita

Destinará los beneficios de su servicio de restauración a la Asociación de Alzheimer de la localidad

Presentación del Festival Al Andalus de Pizarra

Presentación del Festival Al Andalus de Pizarra / diputación málaga

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Pizarra celebra este sábado la 15ª edición del Festival Al Ándalus de Pizarra, en la Piscina Municipal. El evento, consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la música y la cultura independiente, abrirá sus puertas a las 16:30 horas con entrada gratuita.

Los beneficios obtenidos de la comida y bebida que se servirán durante la jornada se destinarán íntegramente a la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer y similares de Pizarra.

El cartel de esta 15ª edición estará compuesto por seis bandas de toda la geografía nacional, entre ellas la malagueña Pequeño Mal. Junto a ellos actuarán Karavana, Bala, Toldos Verdes, El Diablo de Shanghái y Lisasinson.

El Festival Al Ándalus contará con un mercadillo artesanal, de vinilos y de ropa, entre otros espacios y servicio de ludoteca para los más pequeños.

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El Ayuntamiento de Pizarra reafirma así su compromiso por la divulgación de la música independiente, la cultura y la diversidad, poniendo todo su esfuerzo en consolidar este festival como una referencia dentro del panorama cultural.

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