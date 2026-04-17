Infraestructuras
Alhaurín de la Torre mejora la red de agua y de riego en la travesía
El tramo es de unos 300 metros, donde se han cavado las zanjas para la instalación de las nuevas tuberías
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado la renovación de las conducciones de abastecimiento y de riego de árboles y zonas verdes de la travesía urbana, a de la avenida Cristóbal Colón, a la altura del Estadio Municipal de Los Manantiales.
El tramo es de unos 300 metros, donde se han cavado las zanjas para la instalación de las nuevas tuberías y la retirada de las antiguas. Se trata de una nueva fase de una actuación que el año pasado afectó al tramo de la travesía de la avenida de Málaga, entre las urbanizaciones de Manantiales y Cortijos del Sol. En cuanto al riego, el objetivo es conectar todo este sector con el aljibe que se ha construido en la zona de la Finca de San Francisco y que ya ha entrado en servicio.
Así, se busca optimizar el uso de los diferentes depósitos y manantiales de agua no potable que se utilizan para el riego de parques, jardines y zonas verdes.
Las nuevas conducciones reemplazarán a otras antiguas con hasta 40 años de antigüedad, que presentan en muchos casos fugas y averías y que se han visto dañadas también por las raíces de los árboles. El plan abarca asimismo la sustitución de los sistemas de riego por goteo de los alcorques.
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