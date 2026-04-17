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Benagalbón celebrará su 47ª Semana Cultural del 24 de abril al 3 de mayo

La programación contempla más de 30 actividades para todos los públicos y edades y recupera tradiciones como ‘sanmarquear’ con el hornazo en el campo

Presentación de la 47ª Semana Cultural de Benagalbón. | L.O.

Presentación de la 47ª Semana Cultural de Benagalbón. | L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La localidad rinconera de Benagalbón celebrará la 47ª edición de su Semana Cultural con una extensa programación que fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y se extenderá durante 10 días, del 24 de abril al 3 de mayo.

La programación cuenta con más de una treintena de actividades que comenzarán el viernes 24 de abril, a las 17.00 horas, con una jornada de convivencia previa al día de San Marcos y que recuperará la tradición de ‘sanmarquear’ con el hornazo en el campo.

El domingo 3 de mayo, la Semana Cultural cerrará la edición de 2026 con el tradicional concierto de la Asociación Músico-Cultural de Rincón de la Victoria en la plaza Las Flores.

La Semana Cultural de Benagalbón es de las más antiguas y completas de toda la provincia de Málaga y Fiesta de Singularidad Turística de la Diputación.

La programación cuenta con exposiciones, mercadillo solidario, feria del libro, música en directo, talleres, juegos y fiestas tradicionales, presentaciones de libros, deporte, teatro o gastronomía.

Asimismo, se mantienen actividades tan señeras como la romería, la verbena, el concierto de jóvenes intérpretes o el Certamen de Pintura de Arte Joven Paco Alonso.

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Pero este año, la Asociación Semana Cultural aporta novedades muy significativas como la de recuperar la salida a ‘sanmarquear’ con el hornazo, o el partido de fútbol entre veteranos, y alguna actividad más que se mantiene del año pasado o que se amplía como la de los juegos populares que se van a celebrar durante dos días.

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