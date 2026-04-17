Educación
Casares insta a la Junta a construir un segundo instituto de secundaria
El pleno pide la reparación del IES Hozgargantan. Durante la sesión ha tomado posesión del concejal no adscrito Carlos Vargas Galiano
L.O
El Ayuntamiento de Casares aprobó ayer por unanimidad una moción en la que insta a la Junta de Andalucía a impulsar la construcción de un segundo instituto de Educación Secundaria para los estudiantes de Casares, Manilva y Sabinillas. «Una infraestructura imprescindible para garantizar condiciones dignas para el alumnado y el profesorado y atender a la realidad demográfica de un territorio que continúa creciendo año tras año».
El Consistorio casareño explica que el actual IES Las Viñas soporta el doble de alumnado para el que fue diseñado lo que ha obligado a transformar en espacios lectivos zonas fundamentales de convivencia como el laboratorio, la biblioteca o la cafetería.
Por otra parte, también se ha aprobado una segunda moción de Por Mi Pueblo para la reparación del IES Hozgarganta de Jimena, al que asisten los estudiantes de Bachillerato de Secadero.
«Dicho instituto se ha visto obligado a cerrar y dejar fuera de uso un número significativo de aulas y dependencias por el grave deterioro de las instalaciones y la falta de mantenimiento estructural que arrastra el centro desde hace años», afirman.
Secadero
El pleno aprobó una tercera moción solicitando medidas urgentes para evitar el aislamiento de Secadero. El Consistorio pide a la Junta de Andalucía la mejora de la carretera A-2102, además de crear una salida de emergencia para conectar la localidad con la AP-7. La propuesta de PMP se ha elevado a institucional ante las inundaciones vividas en los últimos meses.
Toma de posesión
El pleno comenzó con la toma de posesión de Carlos Vargas Galiano como concejal del Ayuntamiento de Casares. Al igual que su compañero Alejandro Cózar García, a quien sustituye, va a formar parte del grupo de concejales no adscritos, después de que ambos abandonaran en febrero de 2024 el partido con el que concurrieron a las elecciones municipales de 2023. El alcalde y los portavoces de los grupos PP y PMP han dado la bienvenida y mostrado su apoyo al nuevo edil.
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