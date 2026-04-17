Mijas invierte 751.000 euros en renovar la red de abastecimiento de Osunillas

Acosol, la empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental, ha comenzado las obras de renovación integral de la red de abastecimiento de agua potable en varias calles de Osunillas, con un presupuesto de 751.000 euros con cargo al canon de mejora de infraestructuras acordado con el Ayuntamiento de Mijas.

En concreto, se va a actuar en las calles Puerto El Pino, Puerto de la Media Luna, Puerto de los Pescadores, Puerto de las Grajas, Puerto Los Castillejos, Puerto de la Breña, Puerto Málaga y el Pasaje Puerto Blanco, con una superficie total de actuación de 1.958 metros cuadrados, y con un plazo de ejecución de cinco meses. En total se va a realizar 130 acometidas de agua.

La actuación es clave para la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio y la optimización del servicio a los vecinos de la zona. Los trabajos van a consistir en la proyección de una red de abastecimiento formada por conducciones de fundición dúctil de diámetros 200 milímetros, 150 milímetros y 100 milímetros, para reemplazar la red actual de fibrocemento y polietileno de alta densidad. El trazado de la nueva red discurrirá por la calzada junto a los respectivos bordillos.

Estas actuaciones supondrán un avance importante en términos de sostenibilidad, ya que contribuirán a un uso más eficiente del agua, reduciendo fugas y averías frecuentes en la red existente. Además, la modernización de la red de distribución mejorará la calidad del servicio a los vecinos.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha realizado una visita técnica al lugar junto a la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, para comprobar el inicio de los trabajos y verificar la habilitación de un solar al final de la calle Puerto Los Castillejos para que los vecinos tengan una zona de aparcamiento adecuada mientras se desarrollan las obras a lo largo de la calzada.

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En este sentido, la instalación de la nueva red de agua supondrá la demolición de los pavimentos de las calles afectadas. Por tanto, se procederá a su sustitución por otros de las mismas características y también se repondrán las arquetas y servicios afectados por la ejecución de las obras, de ahí la importancia de la habilitación de los estacionamientos.