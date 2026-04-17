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Nerja avanza el proyecto del mirador y el acceso a la playa El Salón

El pasado mes de marzo derribó la antigua discoteca Narixa para liberar los espacios

Comienza la demolición de la antigua Discoteca Narixa en Nerja para la creación de un mirador panorámico.

Comienza la demolición de la antigua Discoteca Narixa en Nerja para la creación de un mirador panorámico. / AYUNTAMIENTO DE NERJA

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Nerja continúa avanzando en el proyecto de construcción de un nuevo mirador y un acceso peatonal a la playa de El Salón.

A principios del pasado mes de marzo, el Consistorio nerjeño procedió a la obras de demolición del inmueble de la antigua discoteca Narixa, situada en la calle Tajillo, para ganar el espacio suficiente para ejecutar estas nueva obras de infraestructura.

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), ha señalado que actualmente se están ultimando los trabajos de limpieza y adecuación de la parcela donde se levantará esta nueva infraestructura para llevar a cabo estudios geotécnicos y topográficos que aportarán datos para la redacción del proyecto de ejecución tanto del mirador como del acceso a la playa El Salón, a cargo del arquitecto Bernardo Pozuelo.

El proyecto básico ya ha sido presentado por el arquitecto y actualmente está siendo sometido a los correspondientes informes técnicos y urbanísticos previos a su aprobación por el órgano competente.

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El regidor ha subrayado que este avance supone un paso clave en el desarrollo de este proyecto municipal, cuyo objetivo es transformar este espacio en un nuevo enclave turístico para disfrute tanto para los vecinos como para los visitantes.

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