Coín ofrecerá en sus Fiestas de Primavera una programación con más de 20 artistas

El Ayuntamiento de Coín presentó este viernes el cartel anunciador de las fiestas que se celebrarán en el municipio desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, además de la programación compuesta por más de 20 artistas en directo y actos y eventos tradicionales como el Día de la Cruz. El acto se celebró en el Antiguo Convento Santa María de la Encarnación, presidido por el alcalde Francisco Santos, junto al concejal de Festejos, Juani Bernal, y representantes municipales y de colectivos y asociaciones de la localidad. «Vamos a contar con más de 20 actuaciones de artistas en directo y vamos a reencontrarnos un año más juntos en nuestras calles y con nuestras tradiciones», explicó el regidor coineño.

En cuanto a la programación, se ha organizado un total de 22 espectáculos de distinta índole, diseñados para todos los públicos y edades. Así habrá actuaciones como el concierto de Celtas Cortos el jueves, dentro de su gira ‘40 años contando cuentos’; Demarco Flamenco y Marisol Bizcocho. El cartel se completa con una variada oferta musical y de entretenimiento con grupos como Los Piratas Flamencos, la Orquesta ACOMPAS en varios pases, Los de En Medio (tributo a Estopa), Callejón, Electroduendes, Retroactivos y La Experiencia Latina.

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Cartel de las Fiestas de Primavera de Coín de 2026. / L.O.

Por su parte, la caseta municipal caballista contará con programación propia con música en directo con artistas como Rubén Fernández, Fran Valero, además de la ya mencionada Marisol Bizcocho, y también será escenario de espectáculos ecuestres de la mano de José Ramón «Chamo» y Rafael Arcos. La tradición estará presente con la celebración del Día de la Cruz el domingo 3 de mayo, donde el Santísimo Cristo del Perdón recorrerá las calles visitando a los mayores más enfermos, así como se celebrará el concurso de cruces de mayo y la procesión solemne por la noche. Y también lo hará con la Subida a la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de Coín, que se trasladará como cada día 1 de mayo hasta su ermita.