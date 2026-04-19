Sorteos
Un vecino de Coín gana más de 65.000 euros en el sorteo de la Primitiva
El boleto de cinco aciertos más el complementario ha sido validado en la administración número 3 de Coín
EP
El sorteo de la Primitiva de este pasado sábado, 18 de abril, ha dejado un premio de 65.957,80 euros a un acertante de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario--, que había sellado su boleto en el municipio malagueño de Coín.
En concreto, el billete ha sido validado en la administración número 3 de Coín, además de en la administración número 7 de La Coruña y en el despacho receptor número 16.055 de Bilbao, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press. Cada uno de ellos obtiene un premio unitario de 65.957,80 euros.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 27, 28, 41, 43, 04 y 23. El número complementario ha sido el 42, el reintegro el 6 y el Joker, 5143754. La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.298.369 euros.
En el sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos más reintegro--, ni de primera categoría --seis aciertos--, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 6.700.000 euros.
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