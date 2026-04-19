Cuenta atrás para la Feria del Espárrago y la Agricultura Ecológica de Sierra de Yeguas

Sierra de Yeguas ultima los preparativos para celebrar la XXIV Feria del Espárrago y la Agricultura Ecológica el próximo domingo 26 de abril.

La jornada, consolidada como una de las citas gastronómicas más relevantes del interior de Andalucía, ha sido declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga. El evento se desarrollará íntegramente en el Recinto Ferial, donde se pondrá en valor el cultivo del espárrago, motor económico y seña de identidad de la localidad.

Sector agroalimentario de proximidad

La programación arrancará a las 11:00 horas con la inauguración oficial. Durante toda la jornada, el Recinto Ferial albergará un mercado agroalimentario compuesto por decenas de puestos. En estos expositores, los asistentes podrán adquirir directamente del productor artículos como aceites de oliva virgen extra, miel, quesos artesanales integrados en la red European Cheese Route y productos derivados de la agricultura ecológica.

A la misma hora comenzará el servicio del tren turístico, que realizará un recorrido por las diferentes Casas Hermandades del municipio. Este servicio estará operativo de forma ininterrumpida hasta las 16.00 horas, con salida desde el propio recinto ferial, permitiendo a los visitantes conocer otros puntos de interés del casco urbano de Sierra de Yeguas.

El acto institucional central de la feria tendrá lugar a las 12.00 horas. Sin embargo, uno de los momentos más esperados por el público llegará a las 14.00 horas con la gran degustación gratuita. En esta edición, el reconocido cocinero de Canal Sur, Mariano Serrano, será el encargado de elaborar los tradicionales espárragos a la flamenca. De forma complementaria, el Catering La Encina preparará una paella de espárragos para los asistentes.

Además, la organización ha diseñado un programa que incluye opciones de ocio para diferentes perfiles de edad. Para los más pequeños, el Recinto Ferial contará con una zona infantil equipada con castillos hinchables, diversas atracciones y talleres de pintacaras.

Asimismo, se habilitará una ludoteca específica en el Salón de Usos Múltiples, dirigida a niños y niñas de entre 3 y 10 años.

La jornada concluirá con el concierto de Play Star 80-90, que ofrecerá un repertorio basado en éxitos de las décadas de los ochenta y noventa para amenizar el cierre de esta vigésima cuarta edición de la feria.

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La celebración de esta nueva edición refuerza el compromiso de Sierra de Yeguas con la sostenibilidad de su modelo productivo y el fomento del relevo generacional en el sector primario, sirviendo de plataforma para fomentar el cultivo del espárrago y esta fiesta singular del municipio entre los más jóvenes.