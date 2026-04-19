Jubrique acomete mejoras en sus espacios públicos

El Ayuntamiento de Jubrique ha ejecutado una subvención mediante la que se han llevado a cabo actuaciones de mejora en distintos espacios públicos del municipio.

Según ha indicado Alberto Benítez, alcalde de Jubrique, se ha procedido a la adquisición e instalación de nuevo equipamiento (vallado perimetral, muelles, suelo…) en el parque infantil situado en el entorno de ‘La Llaná’, a la colocación de una vela de sombra fija en el exterior de la sala de velo, junto al cementerio, y se ha dotado de un nuevo sistema de climatización al gimnasio municipal.

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Estas mejoras han sido realizadas a través de una subvención de 25.615,23 euros dirigida a la adquisición de equipamiento y a la realización de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad pública.