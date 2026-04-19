Obras
Jubrique acomete mejoras en sus espacios públicos
Los trabajos han sido realizados a través de una subvención de 25.615,23 euros
El Ayuntamiento de Jubrique ha ejecutado una subvención mediante la que se han llevado a cabo actuaciones de mejora en distintos espacios públicos del municipio.
Según ha indicado Alberto Benítez, alcalde de Jubrique, se ha procedido a la adquisición e instalación de nuevo equipamiento (vallado perimetral, muelles, suelo…) en el parque infantil situado en el entorno de ‘La Llaná’, a la colocación de una vela de sombra fija en el exterior de la sala de velo, junto al cementerio, y se ha dotado de un nuevo sistema de climatización al gimnasio municipal.
Estas mejoras han sido realizadas a través de una subvención de 25.615,23 euros dirigida a la adquisición de equipamiento y a la realización de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad pública.
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
- La familia de la malagueña Raquel García, la única ingresada ya por el accidente de Adamuz, pide representarla
- Afectaciones en el tráfico de la AP-7 a partir del domingo por obras
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- La sencilla ruta de Málaga que llega a una poza cristaliza con cascadas, arena fina y las mejores vistas: 'Es un paraíso para desconectar y respirar aire limpio
- El tablón de Parcemasa
- Este es el pueblo de la Costa del Sol con platos caseros y bebida a 3,50 euros en su ruta de la tapa: casi 50 especialidades y 3.500 euros en premios