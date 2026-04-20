Urbanismo
Antequera paraliza las obras de un centro de menores en el Polígono Industrial ante la ausencia de licencias
El alcalde antequerano, Manuel Barón, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante la polémica generada
El Ayuntamiento de Antequera ha procedido al precinto y paralización de las obras de adecuación de un local en el polígono industrial destinado a albergar un centro de menores no acompañados. La actuación administrativa se fundamenta en la ausencia de licencias municipales de obra y de actividad, así como en la realización de trabajos de demolición sin la documentación técnica requerida ni la supervisión de los servicios de Urbanismo.
La intervención municipal se inició tras la recepción de una denuncia interpuesta por propietarios colindantes en el polígono, quienes alertaron de la ejecución de obras en un antiguo establecimiento hotelero. Tras el desplazamiento de la inspección de Urbanismo al lugar, los técnicos constataron la realización de labores de demolición y adecuación estructural para el cambio de uso del local hacia fines administrativos y residenciales de servicio social.
Según ha informado el alcalde de Antequera, Manuel Barón, los responsables de la actuación no han presentado el expediente administrativo correspondiente ni el visado técnico necesario para ejecutar demoliciones. Por este motivo, el consistorio ha aplicado el procedimiento estándar de clausura y precinto de la edificación hasta que se proceda a la legalización de los trabajos.
La entidad responsable del proyecto es Anide, organización dedicada a la gestión de programas de acogida. El alcalde ha mantenido reuniones de carácter presencial y telemático con los responsables de la organización, trasladando a la ONG la obligatoriedad de cumplir con los trámites de calificación ambiental, el plazo de comunicación a los colindantes y la obtención de las licencias de apertura.
El centro proyectado tiene como objetivo la acogida de menores no acompañados bajo los acuerdos de reparto entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Manuel Barón ha recordado que el municipio ya cuenta con infraestructuras similares gestionadas por entidades como Engloba, Prolibertas o el CEAR, integradas en el tejido social sin registrar distorsiones en la convivencia ciudadana.
En el ámbito político, el regidor antequerano ha criticado la gestión de las competencias migratorias por parte del Gobierno de España, exigiendo un control fronterizo efectivo y una inmigración ordenada para evitar situaciones de llegada de personas sin comunicación previa a las entidades locales.
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