Archidona acoge a más de un millar de ejemplares en su 33ª Feria del Perro

Archidona celebró este pasado fin de semana la trigésimo tercera edición de su Feria del Perro, un evento que reafirmó su posición como el principal escaparate para el sector canino y de caza en España. Durante las tres jornadas de celebración, el municipio registró la participación de más de mil ejemplares inscritos en las diferentes modalidades competitivas y expositivas programadas.

El recinto ferial y la plaza Ochavada funcionaron como centros neurálgicos de una agenda que superó el medio centenar de actividades. Además, esta edición destacó especialmente por su carácter técnico, al servir como prueba clasificatoria para el Campeonato de España en los certámenes de morfología canina, bajo la supervisión de la Sociedad Canina Costa del Sol.

Un miembro del jurado examina a uno de los participantes en el concurso canino. | L.O.

Como novedad, en esta edición destacó la incorporación de la concesión del Certificado de Aptitud al Campeonato (CAC) para los perros de muestra del grupo siete. Asimismo, la Federación Andaluza de Caza organizó una prueba puntuable de la Liga de Podencos.

Las actividades técnicas se completaron con conferencias especializadas sobre el ratonero bodeguero, el perro de aguas, el presa canario y el podenco andaluz, centradas en la divulgación y puesta en valor de estas razas.

La Unidad Canina de la Policía Nacional de Málaga y la Unidad Canina de la Guardia Civil realizaron exhibiciones de alto nivel ante el público asistente. Estas demostraciones se complementaron con talleres de educación canina, adiestramiento para la caza y actividades específicas de agilidad para el sector infantil.

La programación también incluyó muestras de rehalas, exhibiciones de cobro en agua, buceo de perro de agua y trabajo en madriguera con hurones. En la vertiente comercial, decenas de expositores especializados del sector canino y cinegético ocuparon el recinto, convirtiendo el evento en un motor económico directo para el municipio de Archidona.

Concurso canino en la Feria del Perro. | L.O.

El cierre de la feria tuvo lugar en la plaza Ochavada, escenario de la entrega del galardón ‘Archi de Oro’. Este premio distinguió a los mejores ejemplares de todas las razas participantes, tras una competición final en la que se evaluaron las características morfológicas de los perros campeones en sus respectivas categorías. El evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística, finalizó cumpliendo los objetivos de afluencia y promoción del patrimonio cultural y gastronómico de Archidona.