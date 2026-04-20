Diputación
El Plan de Fomento de la Lectura acerca más de 4.000 libros a los mayores de 86 pueblos de Málaga
Dos bibliobuses recorrerán los municipios menores de 20.000 habitantes desde mañana hasta el 12 de mayo
La Diputación de Málaga ha puesto en marcha una nueva edición del Plan de Fomento de la Lectura para los mayores de 65 años en la que se repartirán más de 4.000 libros por los 86 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, todo ello coincidiendo con el Día Internacional del Libro, que se celebra el jueves, 23 de abril.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado junto a mayores de Campillos, Sierra de Yeguas, Fuente de Piedra, Mollina y Casabermeja el programa de esta iniciativa, que se llevará a cabo con dos furgonetas que recorrerán la provincia desde este martes, 21 de abril, hasta el próximo 12 de mayo.
En relación, Salado ha explicado que el recorrido comenzará este mismo martes con la visita de los bibliobuses a los primeros municipios. Así, las primeras paradas serán en Carratraca, Ardales, Pizarra, Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos. El calendario completo con las rutas por días, junto con los horarios y puntos específicos donde se situarán las bibliotecas ambulantes, puede consultarse en 'www.estamosaqui.es'.
Catálogo de libros
En esta línea, Salado ha destacado que el catálogo de libros se ha vuelto a actualizar para esta edición con "importantes novedades, siendo amplio y variado". Destacan algunas novelas como 'El Susurro del Fuego' y 'El Cuco de Cristal', del malagueño Javier Castillo; 'Los Secretos de tu cuerpo', de Noelia Amarillo; 'Licencia para espiar, de Carmen Posadas; 'Reina Roja', de Juan Gómez Jurado; y 'Soldados de Salamina', de Javier Cercas; poesías de Juan Ramón Jiménez y San Juan de la Cruz o incluso libros relacionados con la cocina, como '10 años de Masterchef' y recetas para cocinar.
En contexto, toda esta colección se completa con poemarios del Centro del 27 y las publicaciones sobre folclore, costumbres populares, recursos turísticos, culturales y naturales de la provincia de Málaga editados por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma).
Además, dos usuarios de este plan de fomento de la lectura, Pilar Pozo, de Sierra de Yeguas, y Antonio Lebrón, de Campillos, han contado su experiencia. Esta actividad forma parte del Plan contra la Soledad de las Personas Mayores, cuyo "pilar fundamental" es el Teléfono contra la Soledad 900 92 30 92, un servicio gratuito para "escuchar, acompañar y estar cerca de quienes lo necesitan".
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