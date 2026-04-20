Un tren Avant que salió de Antequera arrolla a un animal en Córdoba sin afectar al servicio

Un tren Avant que había partido este lunes desde Antequera con destino Sevilla ha arrollado a un animal a la altura de Hornachuelos (Córdoba), un incidente que provocó el astillado de algunos cristales del convoy.

Según ha informado Renfe, el suceso se produjo sobre las 6.58 horas y, pese a los daños ocasionados por el impacto, en ningún momento supuso un riesgo para los viajeros.

La compañía ferroviaria ha precisado además que el tren completó su recorrido con normalidad y que la incidencia no provocó retraso en la llegada a su destino.

El accidente se registró a primera hora de la mañana en un tramo del trayecto entre Antequera y Sevilla, aunque el servicio pudo mantenerse operativo tras el choque con el animal.