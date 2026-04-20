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Villanueva del Rosario celebra la II Vuelta Clásica al Chamizo

La jornada, que cumple su segunda edición, tendrá lugar el sábado 2 de mayo

Villanueva del Rosario.

Villanueva del Rosario. / La Opinión

Amanda Pinto

Villanueva del Rosario

Villanueva del Rosario se prepara para recibir el sábado 2 de mayo una nueva edición de la II Vuelta Clásica al Chamizo.

Esta jornada, dedicada íntegramente a los aficionados del motor y los vehículos de época, busca consolidar una cita que ya obtuvo un notable respaldo de participación en su estreno el pasado año.

Debido a la ejecución de las obras de adecuación que se están llevando a cabo en la Casa de la Cultura, la organización ha trasladado el epicentro del evento a la M-30. Este emplazamiento servirá como punto de encuentro principal para la exhibición de los vehículos y el desarrollo de las actividades paralelas programadas para la jornada.

La organización ha establecido un sistema de inscripciones previas a través de los contactos de Sandro (692 00 16 92) y de Rocío (697 16 56 77).

El precio del importe de la inscripción para participar en esta edición se ha fijado en 10 euros, cantidad que incluye la comida y la bebida para los inscritos.

El itinerario principal de la concentración consistirá en una ruta circular de aproximadamente 50 kilómetros.

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Los vehículos clásicos transitarán por diversos puntos del núcleo urbano antes de adentrarse en el entorno natural de la Sierra de Camarolos, donde se establecerá el centro de la concentración.

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