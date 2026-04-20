Automovilismo
Villanueva del Rosario celebra la II Vuelta Clásica al Chamizo
La jornada, que cumple su segunda edición, tendrá lugar el sábado 2 de mayo
Villanueva del Rosario se prepara para recibir el sábado 2 de mayo una nueva edición de la II Vuelta Clásica al Chamizo.
Esta jornada, dedicada íntegramente a los aficionados del motor y los vehículos de época, busca consolidar una cita que ya obtuvo un notable respaldo de participación en su estreno el pasado año.
Debido a la ejecución de las obras de adecuación que se están llevando a cabo en la Casa de la Cultura, la organización ha trasladado el epicentro del evento a la M-30. Este emplazamiento servirá como punto de encuentro principal para la exhibición de los vehículos y el desarrollo de las actividades paralelas programadas para la jornada.
La organización ha establecido un sistema de inscripciones previas a través de los contactos de Sandro (692 00 16 92) y de Rocío (697 16 56 77).
El precio del importe de la inscripción para participar en esta edición se ha fijado en 10 euros, cantidad que incluye la comida y la bebida para los inscritos.
El itinerario principal de la concentración consistirá en una ruta circular de aproximadamente 50 kilómetros.
Los vehículos clásicos transitarán por diversos puntos del núcleo urbano antes de adentrarse en el entorno natural de la Sierra de Camarolos, donde se establecerá el centro de la concentración.
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