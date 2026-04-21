Cártama tiene todo listo para vivir su feria en honor a la Virgen de los Remedios del 22 al 26 de abril

Cártama ya tiene todo preparado para celebrar las fiestas en honor de su patrona, Nuestra Señora de los Remedios, del 22 al 26 de abril, así como la tradicional Feria de Ganado.

La programación incluye actividades culturales, musicales y deportivas. Entre los eventos más destacados se encuentran la Bajada y la Procesión de la patrona, Nuestra Señora de los Remedios.

Para ir anunciando el comienzo de las fiestas, este martes, 21 de abril, se podrá disfrutar de las atracciones de feria así como de un espectáculo infantil y la gala de presentación de los representantes escolares.

Los caballistas realizarán su tradicional ofrenda florar a la Virgen de los Remedios. / Ayto de Cártama

Recinto ferial

Como en ediciones anteriores, el recinto ferial estará instalado junto a la nave verde, mientras que los actos de la Feria de Día se concentrarán en la calle Rey Juan Carlos I y el Auditorio del Parque Santo Cristo.

Durante el día, se disfrutará de variadas actuaciones de grupos musicales como Alejados, J.Carmona, Los Fitopaldis, El Legado o Parazetapop, artistas locales como Aurelio Vargas, Paquito Carmona, Tomy Carmona, la Orquesta D’Vértigo, Luis Molero y Fernando Orejuela, o Gema y Rosa, Dj como DJ Pither o Koke Gálvez, y distintas academias de baile.

Por otro lado, artistas y grupos como Efecto Pasillo, Javi Medina, Asere, Tributo a Hombres G, La Batalla del Reggaeton, Dj o Rocío Gil, entre otros, amenizarán las noches en el recinto ferial.

El Ayuntamiento de Cártama ha donado un cuadro de la Virgen de los Remedios al Hospital Valle del Guadalhorce. / L.O.

Inclusiva

Igualmente, se celebrará la Feria Sin Ruido, que será todos los días de 19.00 a 21.00 horas, en la zona de las atracciones de feria, para que los niños con diversidad funcional puedan disfrutar de las fiestas.

Como en ediciones anteriores, habrá ludoteca para los más pequeños en el Patio de la Música (días 23, 24, 25 y 26 de abril) y también habrá servicio de autobús a la feria del 22 al 25 de abril.

Los pacientes y trabajadores del Hospital Valle del Guadalhorce se unen a la fiesta en honor de Nuestra Señora de los Remedios y para ello se han engalanado las dependencias del centro. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, visitó las instalaciones ayer lunes, junto con las concejalas de Salud, Alicia Aranda, y Juventud, Beatriz Plaza, y entregó un cuadro donado por el Ayuntamiento con la imagen de la patrona del municipio, que ha sido bendecido por el párroco José García.

Programación

El martes, 21 de abril, tendrá lugar la 'Preferia' para los más pequeños en el recinto ferial. A las 17.30 horas tendrá lugar el espectáculo infantil 'Juega y Baila'. La jornada continuará con la Gala Infantil donde se presentarán a los representantes escolares.

La feria arrancará el miércoles 22 de abril. Desde las 17.00 horas se podrá disfrutar de la Feria de Día en el Auditorio del Parque Santo Cristo con las actuaciones Gema y Rosa y Salva Huertas. A las 20.00 horas tendrá lugar uno de los actos más relevantes de estos festejos, como es la Bajada de la Virgen de los Remedios desde su Ermita hasta la Parroquia de San Pedro. Una vez que la patrona llegue al templo, se abrirán las barras en la calle Rey Juan Carlos I y se contará con la actuación de J. Carmona en el Auditorio del Parque Santo Cristo.

En el recinto ferial se podrá disfrutar de la música de DJ G. García y a las 23.00 horas, tendrá lugar la Gala de Elección de la Reina y Míster de la Feria y las Fiestas 2026. Durante la gala se contará con la actuación de la cantaora cartameña Rocío Gil. La noche continuará con 'La batalla del Reggaeton'.

El 23 de abril se celebra el día grande de la patrona de Cártama, Nuestra Señora de los Remedios. / L.O.

23 de abril

El día 23 de abril, Cártama celebrará su día grande, el día de su Patrona. Desde las 13.00 horas se podrá disfrutar de la Feria de Día en la calle Rey Juan Carlos I y en el Auditorio del Parque Santo Cristo. Habrá animación callejera por parte de la Charanga Los Mihitas y se contará con la actuación de DJ Pither. Por la tarde, en el auditorio actuarán Paquito Carmona (17.00 horas) y Tomy Carmona (18.30 horas).

El evento de mayor importancia en estas fiestas será la procesión de Nuestra Señora de los Remedios por las calles del casco antiguo, que dará comienzo a las 20.00 horas. La patrona tendrá el acompañamiento musical de la Asociación Músico-Cultural Ntra. Sra. de la Paz, la Banda de Música ‘Carlos Álvarez’ y la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos. Una vez finalice el recorrido procesional, habrá un espectáculo de fuegos artificiales.

24 de abril

Por otro lado, el viernes, 24 de abril, desde las 13.00 horas, habrá buen ambiente en la Feria de Día. Dj Pither y la Charanga 404 se encargarán de animar la jornada. En el recinto ferial, a partir de las 14.00 horas, habrá una gran paella para nuestros mayores en la que actuarán la artista cartameña Maribel Carrión y el grupo de baile del Centro de Participación Activa de Cártama Pueblo.

A partir de las 16.30 horas, en el auditorio del Parque Santo Cristo, se podrá disfrutar de las actuaciones de DJ Koke, el grupo Alejados (17.30 horas), Aurelio Vargas (21.30 horas) y a medianoche actuará la Orquesta D’Vértigo.

Por la noche, en el recinto ferial, a las 22.00 horas, llegará la música de DJ Mancera. La velada nocturna continuará con un tributo a Hombres G con la actuación de Voy a pasármelo G, a las 23.00 horas, y a las 00.30 tendrá lugar un concierto de Efecto Pasillo, con entrada gratuita hasta completar aforo. Después de las actuaciones se disfrutará de la mejor música con los DJ Mario (02.30 horas) y DJ Mancera (03.30 horas).

25 de abril

Para el sábado, 25 de abril, continuará el mejor ambiente en la Feria de Día en la calle Rey Juan Carlos I y el Auditorio del Parque Santo Cristo. Habrá animación con DJ Pither y la Charanga 404. En el Auditorio del Parque Santo Cristo, desde las 12.00 horas, se podrá disfrutar de las actuaciones de las escuelas de Baile Diamonds y Carmen López. Por la tarde actuará DJ Koke Gálvez (16.00 horas) y habrá un tributo a Fito y Fitipaldis de manos de Los Fitopaldis (17.30 horas) y a las 20.00 horas está programada la actuación Parazetapop. A las 00.30 horas llegará al auditorio la música de la Orquesta D’Vértigo .

La velada nocturna en el recinto ferial estará marcada por la actuación estelar de Javi Medina a las 00.30 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo. DJ Monchi estará amenizando la noche desde las 22.00 horas y, posteriormente, a las 23.00 horas, actuará Asere. La noche continuará con la mejor música de manos de DJ René Martín.

26 de abril

Las fiestas de Cártama llegarán a su recta final el domingo, 26 de abril con la celebración del Día Rociero. A partir de las 13.00 horas estará abierta la Feria de Día. A mediodía tendrá lugar la ofrenda floral de los caballistas a la patrona, la Virgen de los Remedios, acompañados del pitero Paco de Puerto Serrano.

En el auditorio, a partir de las 12.00 horas, se podrá disfrutar de las actuaciones de la Escuela de Baile de Cártama y de la Escuela Danzarti. La tarde estará llena de música con las actuaciones de la Orquesta D’Vértigo (16.00 horas), Luis Molero y Fernando Orejuela (17.30 horas), un tributo a El Barrio con El Legado (19.30 horas). La velada nocturna continuará con la Orquesta D’Vértigo.

Cartel de la Feria de Ganado de Cártama 2026- / L.O.

Feria del Ganado

Por otro lado, del 24 al 26 de abril se celebrará la tradicional Feria de Ganado, que estará instalada junto al recinto ferial. La programación contará con variados actos, entre los que no faltarán la compra venta de animales, con los típicos tratos y trueques, las clases magistrales y los puestos de artesanía tradicional como la talabartería y la albardonería.

El 24 de abril será la jornada de entrada del ganado al recinto. Durante la muestra se instalarán zonas para ubicar a los animales y se contará con la presencia de veterinarios.

Para el día 25 de abril se han programado clases magistrales de trenzado de caballos y esquilado y rayado de mulos, que darán comienzo a las 16.00 horas. Sobre las 19.00 horas se celebrará el concurso morfológico, para premiar a los mejores ejemplares de la feria.

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Además, el día 26 de abril, a las 12.00 horas, tendrá lugar una ofrenda floral de los caballistas a la patrona de Cártama y, también habrá un concurso de vestimenta y atalaje. A las 18.00 horas está prevista la clausura de este evento.