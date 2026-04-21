Detenido en Ronda un hombre de 56 años por asalto al dueño de un coche al ser descubierto robando

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 56 años en Ronda por su presunta responsabilidad en un asalto al propietario de un vehículo que le había sorprendido robando en el interior.

El sospechoso, al saberse descubierto y armado con un gran palo, se abalanzó sobre el dueño del auto, exigiéndole la cartera, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así se inició un forcejeo entre las partes, que acabó con el asaltante en el suelo, con una herida sangrante en la cabeza fruto de una caída, huyendo a continuación. Finalmente, tras un dispositivo policial al objeto de localizar al presunto autor, los agentes lo han detenido, en apenas 24 horas.

Pillado con las manos en la masa dentro del coche

El robo tuvo lugar el 8 de abril de madrugada. Un vecino de la localidad se dirigía a trabajar cuando, al llegar a su furgoneta, se topó con una ventanilla fracturada y un intruso dentro. Acto seguido, el sospechoso se abalanzó sobre él, exigiéndole el dinero y amenazándolo con un palo de gran tamaño.

El asalto concluyó con un enfrentamiento entre ambos, en el que el asaltante acabó sufriendo un golpe en la cabeza como consecuencia de una caída. Pese a que ocultaba su rostro, el dueño del auto pudo identificarle.

Después de un aviso al 091, indicativos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ronda acudieron al lugar, entrevistándose con el dueño del coche, que presentaba signos de forzamiento. Los agentes observaron restos de sangre provenientes, al parecer, de una herida sufrida por el artífice del asalto, que había conseguido huir.

Identificación del sospechoso y búsqueda

Posteriormente, junto a agentes del Grupo Operativo Local, que se hicieron cargo de la investigación, se acudió al domicilio de la persona identificada como autora de los hechos, hallándose restos de sangre en la puerta del domicilio.

Al no abrir la puerta el sospechoso, ni responder a las llamadas de la Policía, se solicitó autorización judicial para acceder al inmueble, ante la posibilidad de que la referida herida en la cabeza revistiera gravedad. Sin embargo, una vez accedieron al domicilio con la ayuda de Bomberos, no se halló a ninguna persona en su interior.

Así, continuando con las indagaciones, al día siguiente, los agentes localizaron al sospechoso en el domicilio de su pareja sentimental, siendo detenido finalmente por su presunta responsabilidad en un delito de robo con violencia.