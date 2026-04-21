Plan de fin de semana
Casarabonela celebra el 25 de abril la séptima edición del Día del Pipeo con degustaciones, música y rutas guiadas
La localidad malagueña rendirá homenaje a uno de sus platos más tradicionales en una jornada festiva con mercado gastronómico, visitas turísticas y actuaciones en directo
Casarabonela celebrará el próximo sábado 25 de abril la séptima edición del Día del Pipeo, una cita gastronómica que reunirá en el municipio degustaciones gratuitas, música en directo, rutas turísticas y un mercado de productos locales.
La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Casarabonela junto a la asociación de mujeres Almena y con el apoyo de la Diputación de Málaga, rendirá homenaje al pipeo, uno de los platos más típicos de la localidad, elaborado con habas frescas y otros ingredientes de temporada.
El vicepresidente de Infraestructuras de la Diputación, Cristóbal Ortega, destacó la importancia de apoyar las fiestas y tradiciones populares, especialmente en los municipios del interior, por su papel en la dinamización y promoción del territorio.
El pipeo, protagonista de la jornada
El pipeo es una sopa tradicional elaborada con habas frescas, guisantes, lechuga de oreja de burro, patatas, alcachofas, cebolla, aceite de oliva, almendras fritas, pan cateto frito y ajo, además de especias como pimentón dulce, comino molido y pimienta. El plato se acompaña con tortillas de huevo, perejil, ajo y pan rallado.
Actividades desde el mediodía
La programación arrancará en la plaza de Casarabonela a las 12.00 horas, con la apertura de un mercado gastronómico en el que se podrán probar y adquirir productos locales, muchos de ellos adheridos a la marca Sabor a Málaga.
Desde las 12.30 horas habrá rutas guiadas para conocer el patrimonio histórico del municipio, situado en el entorno de la Sierra de las Nieves y caracterizado por su trazado de callejuelas estrechas y su herencia árabe. El recorrido permitirá visitar espacios como el Castillo Árabe, la Iglesia de Santiago Apóstol o la Ermita de Veracruz.
Las inscripciones para estas visitas pueden realizarse en el teléfono 652 61 23 43 o en el correo turismo@casarabonela.es.
La degustación gratuita del pipeo se celebrará a partir de las 14.30 horas, tras la elaboración del plato por parte de la asociación Almena. La jornada estará amenizada por el trío Jábega y continuará a las 16.00 horas con café y dulces típicos de la comarca.
El cierre llegará a las 18.00 horas con la actuación de POP FM, banda malagueña que ofrecerá un espectáculo con música en vivo, humor y versiones de grandes éxitos de varias décadas.
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