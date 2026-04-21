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Ronda reduce un 33% los vehículos que pasan a diario por el Puente Nuevo tras la nueva regulación de tráfico

El 80% de la sanciones son a conductores de vehículos de renting por lo que sólo cobra el 35% de ellas, al ser la mayoría extranjeros

Los vehículos registrados fiscalmente en Ronda pueden pasar sin problema por el Puente Nuevo.

Los vehículos registrados fiscalmente en Ronda pueden pasar sin problema por el Puente Nuevo. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Ronda ha reducido de 9.000 a 6.000 los vehículos que pasan diariamente por el Puente Nuevo, tras la nueva normativa de regulación del tráfico en la zona.

El pasado 1 de agosto, entró en vigor la nueva normativa municipal del Ayuntamiento de Ronda, que pretende reducir el tráfico en el eje calle Armiñán, Puente Nuevo y Virgen de la Paz, para facilitar el tránsito peatonal de los miles de turistas que visitan el centro histórico de la ciudad del Tajo.

La nueva normativa permite pasar sólo a los vehículos domiciliados fiscalmente en Ronda, dando prioridad a los vecinos empadronados en la ciudad. El equipo de gobierno afirma que se trata de una medida positiva que está en marcha en otras ciudades, como Málaga; y que ha permitido aliviar el tráfico en torno al principal monumento turístico de la ciudad.

Puente Nuevo sobre el Tajo de Ronda.

Ronda reduce un 33% el tráfico por el Puente Nuevo. / L.O.

Beneficios

El Consistorio informa de que la medida ha propiciado que muchos residentes que tenían sus vehículos domiciliados fiscalmente en otros municipios los hayan registrado actualmente en la ciudad para no ser sancionados al pasar por este eje.

El equipo de gobierno añade que el dinero recaudado revierte en el municipio ya que se destina a asfaltar calles y mantener las señales de tráfico.

Sanciones

Las sanciones por circular por este eje sin estar autorizado supone una multa de 35 euros (50% por pronto pago). No obstante, el Consistorio afirma que, a cierre de 2025 (desde el 1 de agosto que entró la norma en vigor), ha recaudado en torno a 268.041 euros.

El número de sanciones notificadas, cobradas y finalizadas, según los datos del Patronato Provincial de Recaudación, es de 11.517; el 80% de ellas a conductores de vehículos de renting.

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Y tan sólo cobra el 35% de las sanciones que impone precisamente porque la mayoría de los infractores son conductores extranjeros, lo que dificulta la capacidad de cobro.

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