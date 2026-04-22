La Junta evalúa los proyectos de reparación en colegios de Antequera tras el tren de borrascas

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Antequera en la mañana de este miércoles 22 de abril para abordar la situación actual de la enseñanza en el municipio. Durante el encuentro con el alcalde, Manolo Barón, se han analizado los procesos de escolarización vigentes y el estado de las infraestructuras educativas tras las recientes incidencias climatológicas.

La visita ha servido para subrayar la colaboración entre la administración autonómica y la local. Patricia del Pozo ha destacado que la educación en el municipio progresa mediante el trabajo conjunto entre la Delegación Territorial de Málaga, dirigida por Miguel Briones, y el consistorio antequerano. Según la consejera, esta sinergia es fundamental para garantizar la calidad del sistema educativo y el futuro del alumnado.

En el ámbito de la gestión administrativa, se ha puesto el foco en los calendarios de escolarización. Actualmente, la comunidad educativa se encuentra en el periodo de alegaciones tras la publicación de las listas provisionales para el segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Asimismo, permanece abierto el plazo para la escolarización en el ciclo de cero a tres años hasta el próximo 6 de mayo.

Otro de los puntos clave de la reunión ha sido el seguimiento de las obras de reparación necesarias tras los daños causados por los temporales del pasado mes de febrero. En el caso específico de Antequera, se han identificado patologías en tres centros educativos. La Agencia Pública Andaluza de Educación se encuentra actualmente redactando los proyectos de ejecución para subsanar estos desperfectos.

A nivel autonómico, la consejera ha informado de que existen un total de 639 actuaciones de reparación en marcha en toda Andalucía derivadas de las borrascas. El despliegue técnico se ha intensificado durante el último mes para evaluar cada caso y proceder a las intervenciones pertinentes de manera urgente.

Respecto al IES Los Colegiales, la Consejería está a la espera de un informe técnico detallado. Tras una inversión inicial de 50.000 euros realizada en Semana Santa para reparaciones provisionales, la Junta de Andalucía debe determinar si es viable la rehabilitación estructural del centro o si se procederá a su sustitución integral. El Ayuntamiento de Antequera ya ha puesto terrenos a disposición de la administración regional para la posible construcción de un nuevo instituto.

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La decisión final queda supeditada al estudio geotécnico y de patologías que realizan los técnicos de la Agencia Pública. Patricia del Pozo ha asegurado que, una vez se reciba dicho informe, se valorará la opción más rápida y eficaz para la seguridad y comodidad de los estudiantes y el personal docente del centro.