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Simulacro

La Junta prueba la respuesta en caso de incendio forestal en Gaucín

El ejercicio, durante el cual se ha enviado un mensaje Es-Alert a los vecinos, simula la activación de la fase de emergencia del Plan Infoca

Patricia Navarro, en el simulacro.

Patricia Navarro, en el simulacro. / l.o.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), desarrolló este martes un simulacro de incendio en zona de interfaz urbano-forestal en el municipio de Gaucín para poner a prueba los mecanismos de respuesta en caso de emergencia real.

El Ayuntamiento ha activado su Plan Local ante el Riesgo de Incendios Forestales.En el ejercicio han participado 169 efectivos de 23 operativos de emergencias, y durante su realización, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca) a fase de emergencia, situación operativa 1.

La delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, se desplazó al Puesto de Mando, junto al alcalde de la localidad, Pedro Godino, y manifestó que «es de vital importancia realizar de forma periódica este tipo de simulacros para probar la eficacia de los planes de emergencia, además de la coordinación y respuesta que harían los servicios operativos en caso de un incendio real». Navarro destacó que «el principal propósito de estos ejercicios no es otro que proteger la vida de los ciudadanos y preservar el espacio natural».

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Además, se envió un mensaje a los vecinos de la zona mediante el sistema Es-Alert o 112 inverso para informar del confinamiento preventivo de las viviendas de la calle Las Parras y de los alumnos y profesores del colegio Guzmán el Bueno.

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