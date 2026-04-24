El grupo malagueño Dcoop reduce en un 23% el valor de sus exportaciones por la caída de precios del aceite pese a vender más mercancía

El grupo agroalimentario malagueño Dcoop, que tiene su sede central en Antequera, exportó mercancías en 2025 por valor de 697,5 millones de euros, lo que supone un 23,75 % menos que el año anterior. El descenso de facturación en las ventas internacionales obedece a la bajada de las cotizaciones de los productos vendidos (en particular oro por la caída de precio del aceite de oliva, su principal segmento), según ha explicado este viernes la compañía. De hecho, Dcoop destaca que el volumen demercancíass exportadas (278,9 millones de kilos/litros) sí subió un 10,11 % en relación a 2024 (en número redondos la subida fue de 25 millones de kilos/litros).

Por productos, el aceite no fue el producto que más se exportó en volumen, pero sí el que trajo "mayor impacto económico", según los datos aportados por la cooperativa que preside Antonio Luque. Así, si se suma granel y envasado de Dcoop y Mercaoleo, su filial envasadora, se exportaron cerca 112 millones de kilos/litros, lo que se tradujo en 491,216 millones de euros. El destino al que Dcoop exportó más aceite en 2025 fue Italia seguido de Estados Unidos.

En cuanto a vino, se exportaron 120,212 millones de litros entre granel, envasado y destilación. En términos económicos, la venta de estos productos generó 72,1 millones de euros. Por destinos, a granel fue Francia; en el caso de envasado, a República Dominicana, y en el de destilación, más de la mitad del total (2,1millones de litros sobre 4 millones de litros) fueron para Portugal.

Antonio Luque, presidente de Dcoop. / L. O.

Los frutos secos suben su facturación y abren mercados

Dcoop resalta que, en los últimos años, está apostando por los frutos secos, en concreto por la almendra y el pistacho que producen sus cooperativas socias. La tendencia se encamina a exportar la mitad de su producción total de estos dos productos. De esta manera, en 2025 se exportaron 3,489 millones de kilos de frutos secos, lo que reportó casi 19 millones de euros (18.971.460,24 euros). En términos de volumen, la mercancía exportada ha sido menor (un 12,40%), pero la facturación ha sido un 15 % mayor que el año 2024.

"Las almendras y pistachos llegaron, sobre todo, a Alemania, además de Italia. Este mercado permite sumar mercados a Dcoop y se abre a destinos nuevos, con respecto al año anterior, como Argentina, Brasil o Polonia", señala la empresa, que viene liderando en los últimos años el ranking facturador de la provincia.

Aceituna de mesa

En cuanto a aceituna de mesa, se exportó un total de 38,962 millones de kilos, con 111,905 millones de euros de retorno. Este producto, cuyas fábricas se encuentran en Monturque (Córdoba) y Dos Hermanas (Sevilla), ha llegado principalmente a Francia, Alemania, Portugal y Arabia Saudí, donde la aceituna de mesa encuentra un buen mercado para la exportación.

Otros productos también exportados por parte de Dcoop son cereales, leche de cabra y suministros agrícolas.

Dcoop está presente en 82 países del mundo

Las producciones de las miles de familias agricultoras y ganaderas que integran la sociedad cooperativa Dcoop llegaron el año pasado a 82 países del mundo, tanto a granel como envasadas, con incorporaciones de territorios como Indonesia, Montenegro, Vietnam, Argentina, Liberia o Togo.

Los principales destinos de exportación del aceite, aceitunas, vino, frutos secos y demás productos de Dcoop son Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.