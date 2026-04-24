Sucesos
Muere un motorista en un accidente en la carretera A-369 en Atajate
El siniestro se ha producido en una curva de la carretera A-369, elevando a once las víctimas mortales en la provincia malagueña en lo que va de año
Nuevo accidente mortal en las carreteras malagueñas. Y, como es habitual en los últimos meses, la víctima es un motorista, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento. El siniestro mortal se ha registrado en una curva en la carretera A-369, a su paso por el término municipal de Atajate
Según han informado servicio de emergencias 112 Andalucía, los primeros avisos de testigos se han registrado a las 13.00 horas. Al lugar del accidente han acudido efectivos de la Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, que solo han podido certificar la muerte del motorista.
Once fallecidos en las carreteras malagueñas
El balance provisional del año arroja un total del 11 fallecidos en las carreteras malagueñas en lo que va de año, siendo la mayoría motoristas. El dato supone un incremento de tres víctimas mortales respecto a las cifras registradas hasta el 24 de abril del pasado año, cuando se contabilizaban 8 fallecidos.
2025 cerró con 35 víctimas mortales en las carreteras de la provincia, dos menos que el año anterior, 2024, pero con un repunte del 45,4% entre los ocupantes de vehículos motorizados de dos ruedas. Una tendencia que parece perpetuarse en el presente año. De las 35 personas fallecidas, 16 eran motoristas (15 en motocicletas y uno en ciclomotor). Un dato supone más del doble de las siete personas que perdieron la vida cuando circulaban en coches. En 2024, los motoristas fallecidos fueron 11.
En el conjunto del país, 2025 dejó 304 motoristas fallecidos, la cifra más alta de los últimos diez años, que evidencian, que junto a ciclistas, es uno de los colectivos más vulnerables en la carretera. De esa cifra, sólo 72 motoristas perdieron la vida en autopistas y autovías, mientras que la mayor parte de las víctimas, 232 fallecidos, se concentraron en vías interurbanas.
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