La Junta licita la mejora de la A-343 con dos nuevas rotondas en los accesos a Antequera

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera autonómica A-343, en el tramo situado entre la salida de la autovía A-92 y el acceso a Antequera. La intervención se desarrollará entre los kilómetros 2,3 y 5 y prevé la construcción de dos nuevas glorietas en cruces considerados peligrosos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y mejorar la fluidez del tráfico.

Según ha informado la Administración autonómica, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de mayo a través del portal electrónico de contratación de la Junta, Sirec.

Intersecciones que se quieren regular con glorietas

Los pliegos del contrato señalan que en este tramo existen actualmente varias intersecciones en forma de T, con giros directos que presentan limitaciones desde el punto de vista de la seguridad vial. La actuación se concentrará en dos puntos: el cruce que conecta con la A-7284 y un camino rural, en el kilómetro 2,3, y el enlace con accesos como el Camino de la Dehesilla y la vía que conduce al Patronato de los Jarales, en el kilómetro 3,1.

Estos cruces serán sustituidos por dos grandes rotondas, con diámetros exteriores de 50 y 56 metros, diseñadas para ordenar los movimientos de los vehículos y reducir los puntos de conflicto. La Junta destaca que las dimensiones previstas permitirán cumplir, en términos generales, los criterios técnicos establecidos para este tipo de infraestructuras.

Otras actuaciones

Además de la construcción de las glorietas, el proyecto incluye otras actuaciones en este tramo de 2,7 kilómetros, como la renovación del firme y la señalización, la instalación de nuevas barreras de seguridad y el acondicionamiento paisajístico del interior de las rotondas, para lo que se emplearán tierras procedentes de la propia obra.

La intervención también contempla la sustitución de la barandilla del puente sobre el río Guadalhorce por un pretil metálico adaptado a la normativa vigente.