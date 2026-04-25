Villanueva de la Concepción celebra este domingo el Día de la Haba

Villanueva de la Concepción celebra este domingo 26 de abril su 19 ‘Día de la Haba’ y mercado de productos típicos. El evento, declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, volverá a contar este año con un variado programa de actividades para todos los públicos que incluye degustaciones de esta legumbre, visitas guiadas por el municipio, ludoteca, mercado de productos locales y actuaciones musicales, entre otras.

Así lo anunció el diputado provincial Francisco José Martín junto al alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, en la presentación de esta cita gastronómica que rinde homenaje a esta legumbre que se cultiva en la comarca de Antequera y que ocupa un lugar preferente en estas fechas en los platos típicos del municipio.

«Desde la institución provincial es fundamental apoyar las fiestas y las tradiciones populares, que contribuyen a la dinamización y la promoción de los pueblos de interior de la provincia de Málaga», indicó el diputado provincial.

Tal y como explicó el alcalde de Villanueva de la Concepción, los actos comenzarán a las 10.30 horas con la apertura del mercado artesanal en la plaza de Andalucía. La gastronomía volverá a ser protagonista de la celebración, a partir de las 14.00 horas, con una degustación gratuita de habas.

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La fiesta continuará con actividades pensadas para todos los públicos. A las 15.30 horas será el turno de las actuaciones de la Escuela Municipal de Toque y Baile de Verdiales, Baile Moderno y Flamenco.