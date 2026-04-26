Balance
El Centro de Información a la Mujer de la Sierra de las Nieves atendió a 72 mujeres en el primer trimestre
El Centro de Información a la Mujer de la Sierra de las Nieves ha registrado 182 atenciones en el primer trimestre, con un 79,2% de usuarias españolas
El Centro de Información a la Mujer (CMIM) de la Sierra de las Nieves ha atendido a un total de 72 mujeres durante el primer trimestre, con 182 atenciones distribuidas entre los departamentos de psicología, asesoramiento jurídico e igualdad.
Los datos se presentaron en la sesión del Consejo Comarcal de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, celebrada en la sede comarcal de Tolox. Del total de usuarias atendidas, 61 corresponden a seguimientos activos y once son nuevos expedientes abiertos en este periodo. El perfil mayoritario se sitúa en los tramos de edad de 55 a 64 años (29,2%) y de 35 a 44 años (27,8%), y entre las usuarias se identifican hasta 11 nacionalidades distintas, con un 79,2% procedentes de España, un 12,5% de América Latina, un 6,9% de Europa y un 1,4% de África.
Las mujeres atendidas proceden de los ocho municipios integrantes de la Mancomunidad: Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera.
En el apartado de actuaciones de dinamización y sensibilización, el consejo repasó el balance del Acto Comarcal del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 7 de marzo en Yunquera, con una participación total de 427 personas -el 92,64% mujeres- procedentes de toda la comarca.
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