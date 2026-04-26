Sociedad
Vecinas de Faraján aprenden a coser sus propias prendas en un curso municipal gratuito
La iniciativa municipal gratuita, que se imparte los viernes por la tarde, cuenta con una docena de participantes interesadas en aprender patronaje y costura.
El Ayuntamiento de Faraján ha impulsado la puesta en marcha en el municipio de un curso de moda, corte y confección, una iniciativa de carácter gratuito que tiene lugar todos los viernes por la tarde en el local municipal de usos múltiples de calle San Juan.
Rocío Salas, monitora del taller, ha explicado que la propuesta se inició en febrero y se prolongará hasta el próximo mes de junio. En el curso están participando activamente alrededor de una docena de vecinas a las que se les está ofreciendo formación en patronaje, corte y costura desde la base, con el objetivo de que tengan la posibilidad de confeccionar sus propias prendas, como faldas, chaquetas, vestidos… En este sentido, la profesora se ha mostrado gratamente sorprendida por la ilusión y la motivación que tienen las vecinas participantes.
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