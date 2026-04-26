Obras
El municipio de Benarrabá instala una red de calor sostenible con biomasa para sus edificios públicos
El municipio destinará 1.053.406 euros de una subvención de la Diputación de Málaga para cubrir la calefacción de diversas dependencias municipales.
Benarrabá ha iniciado los trabajos previos para la instalación una red de calor sostenible mediante calderas de biomasa. De esta manera, se cubrirá la calefacción de dependencias municipales como ayuntamiento, biblioteca, consultorio, colegio, gimnasio, edificio de usos múltiples y centro de innovación.
El proyecto dispone de un presupuesto de 1.053.406,01 euros financiado a través de una subvención aprobada por la Diputación Provincial de Málaga. La instalación discurrirá por diversas calles del casco urbano y contará una unidad térmica de producción, como sala de calderas, situada en una parcela de la parte trasera del cementerio. Además, en cada edificio público se procederá a la ubicación de una subestación.
La red de calor mediante la implementación de calderas de biomasa para uso térmico supone una reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, un impulso de la economía local y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático desde el modelo de la economía circular y mejorando la calidad de vida de los habitantes del pueblo. Las calderas de biomasa utilizarán astillas provenientes de montes del entorno como combustible, lo que no solo garantiza un mantenimiento sostenible del bosque, sino que también convierte los residuos en energía aprovechable.
El proyecto de la red de calor sostenible en Benarrabá contribuirá a que el municipio continúe avanzando en su plan de autosuficiencia energética. En este sentido, cabe recordar que han sido instalados dos huertos solares para el abastecimiento eléctrico de la población a través de una comunidad energética, que en próximas fechas permitirá que todos los vecinos del pueblo reduzcan el coste de su factura de electricidad. En este sentido, el excedente de energía producida también será destinado a la comunidad energética.
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