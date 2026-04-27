Benalauría lanza un servicio de acompañamiento para combatir la soledad de sus mayores

El Ayuntamiento de Benalauría ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento a las personas mayores del núcleo urbano y de sus pedanías.

Según ha señalado Alicia González, concejala de Bienestar Social de Benalauría, se trata de ofrecer atención personalizada a los mayores que lo precisen con el objetivo de contribuir a combatir la soledad y a mejorar la calidad de vida de los usuarios. De esta manera, una profesional se encarga de realizar labores de acompañamiento domiciliario, así como a citas médicas, a la farmacia, a la compra o a cualquier otro asunto. Del mismo modo, realiza ejercicios de estimulación cognitiva, ofrece compañía para participar en las actividades de dinamización impulsadas por el Consistorio y organiza salidas para hacer paseos en grupo con el propósito reforzar las relaciones sociales entre las personas usuarias.

Aquellos mayores que así lo consideren pueden solicitar el servicio de acompañamiento en el Ayuntamiento de Benalauría.

Oferta de empleo en Benalauría

Esta iniciativa, que se inició la pasada semana, se está llevando a cabo con la contratación de una trabajadora a través del Programa Activa-T Joven, que posibilita la contratación en Benalauría de seis trabajadores durante seis meses cada uno con una subvención que abarca unos 70.400 euros en su totalidad.

Los puestos de trabajo que se han ofrecido en el municipio son: dos jardineros, dos animadores socioculturales, un asistente para el acompañamiento de mayores y un agente de turismo rural.