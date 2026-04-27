Sociedad
Benalauría lanza un servicio de acompañamiento para combatir la soledad de sus mayores
Una profesional realiza acompañamiento a domicilio, a citas médicas, a la compra y fomenta la participación en actividades para reforzar lazos sociales
El Ayuntamiento de Benalauría ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento a las personas mayores del núcleo urbano y de sus pedanías.
Según ha señalado Alicia González, concejala de Bienestar Social de Benalauría, se trata de ofrecer atención personalizada a los mayores que lo precisen con el objetivo de contribuir a combatir la soledad y a mejorar la calidad de vida de los usuarios. De esta manera, una profesional se encarga de realizar labores de acompañamiento domiciliario, así como a citas médicas, a la farmacia, a la compra o a cualquier otro asunto. Del mismo modo, realiza ejercicios de estimulación cognitiva, ofrece compañía para participar en las actividades de dinamización impulsadas por el Consistorio y organiza salidas para hacer paseos en grupo con el propósito reforzar las relaciones sociales entre las personas usuarias.
Aquellos mayores que así lo consideren pueden solicitar el servicio de acompañamiento en el Ayuntamiento de Benalauría.
Oferta de empleo en Benalauría
Esta iniciativa, que se inició la pasada semana, se está llevando a cabo con la contratación de una trabajadora a través del Programa Activa-T Joven, que posibilita la contratación en Benalauría de seis trabajadores durante seis meses cada uno con una subvención que abarca unos 70.400 euros en su totalidad.
Los puestos de trabajo que se han ofrecido en el municipio son: dos jardineros, dos animadores socioculturales, un asistente para el acompañamiento de mayores y un agente de turismo rural.
- Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
- La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
- La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga
- El Último de la Fila firma en Marenostrum su primer truco de magia en casi tres décadas
- Ya hay empresa para la demolición del antiguo hotel Vista del Rey de Benalmádena
- El parque de Málaga en plena naturaleza con río, tirolina y juegos para los más pequeños: tiene 'foodtruck' con la mejor carne a la brasa
- Un tramo de la MA-21 entre Torremolinos y el Aeropuerto, cortado un mes por obras de reasfaltado
- Ibon Navarro, tras el triunfo ante el Hiopos Lleida: 'Ahora mismo estamos para que la gente sea valiente y comprometida