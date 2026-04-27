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Campillos celebra su Romería de San Benito Abad el dos de mayo

La celebración, que alcanza su duodécima edición, partirá de la Ermita de San Benito con una misa y el acompañamiento del guion de la hermandad.

Panorámica de Campillos.

Panorámica de Campillos.

Amanda Pinto

Campillos

La Concejalía de Fiestas y la Hermandad de San Benito Abad trabajan desde hace semanas en la celebración de una nueva romería en honor al patrón de Campillos. La fiesta cumple su duodécima edición y tendrá lugar el próximo 2 de mayo.

La tradicional ‘misa de romeros’ en la Ermita de San Benito, a las 10.00 horas, será el punto de partida de esta celebración y contará un año más con la participación del coro juvenil Bombero José Gil.

Tras la misa, dará comienzo la marcha y acompañamiento del guion de la Hermandad de San Benito hacia el Parque Recreativo Monte Calvario, donde tendrán lugar, como cada año, los festejos propios de la fiesta.

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La marcha contará con una representación de la escuela de tamborileros de Málaga, que partirá desde la Ermita de San Benito.

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