Campillos celebra su Romería de San Benito Abad el dos de mayo

La Concejalía de Fiestas y la Hermandad de San Benito Abad trabajan desde hace semanas en la celebración de una nueva romería en honor al patrón de Campillos. La fiesta cumple su duodécima edición y tendrá lugar el próximo 2 de mayo.

La tradicional ‘misa de romeros’ en la Ermita de San Benito, a las 10.00 horas, será el punto de partida de esta celebración y contará un año más con la participación del coro juvenil Bombero José Gil.

Tras la misa, dará comienzo la marcha y acompañamiento del guion de la Hermandad de San Benito hacia el Parque Recreativo Monte Calvario, donde tendrán lugar, como cada año, los festejos propios de la fiesta.

La marcha contará con una representación de la escuela de tamborileros de Málaga, que partirá desde la Ermita de San Benito.