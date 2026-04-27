Docentes y especialistas debaten sobre el futuro de la educación en Antequera durante las jornadas ‘Volando Bajito’

Antequera acogió las II Jornadas Educativas ‘Volando Bajito’, un evento que durante los días 24 y 25 de abril convirtió al municipio en el centro de debate sobre la innovación pedagógica en Andalucía. Organizadas por Tierra de Maestros, las sesiones se desarrollaron en la Real Colegiata de Santa María la Mayor, donde se dieron cita docentes y especialistas de diversos puntos de la geografía nacional.

Este evento, «que arrancó en 2023 con el objetivo de repensar la educación y promover una transformación real en las aulas del siglo XXI», ha contado con reconocidos profesionales como Manu Velasco, docente y divulgador educativo, o Siro López, experto en creatividad y espacios educativos.

Comienzo de las jornadas

La actividad comenzó oficialmente la tarde del viernes con la recepción y entrega de material a todos los asistentes. A las 16.30 horas tuvo lugar la inauguración de las jornadas, que contó con la presencia de José Santaolalla, diputado provincial de Educación, y Gabriel Marín, director de Tierra de Maestros.

El programa arrancó con Manu Velasco, de ‘Soñando Escuelas’. El desarrollo de esta segunda edición cumplió con el objetivo de establecer un espacio de reflexión real para los profesionales de la enseñanza.

La jornada continuó con las ponencias de Ana Blanco (finalista SIMO), Mª Carmen Díaz (vicepresidenta de Asedem) y Manu Sánchez (El juego como herramienta de aprendizaje).

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de Galardones TdM con la banda sonora a cargo de Álvaro Fernández y el encuentro sociopedagógico privado con concierto en directo de Los Pacos.

El sábado, el encuentro tuvo su inicio en torno a las diez de la mañana con Dani Molina, que abordó la neurodidáctica y las funciones ejecutivas. Seguidamente se constituyó la mesa redonda ‘Arquitecturas del aprendizaje colectivo’ con la intervención de Javier Palazón, director de la Revista Educación 3.0; Marco A. de la Ossa, vicedecano de Educación; Gabriel Marín, director de TdM, y otros invitados.

A las doce del mediodía, tras el descanso, llegó el turno de Siro López y sus espacios educativos con esencia.

Tras ello, tuvo lugar la clausura reflexiva de las jornadas con representantes de la Fundación ‘Ciudades Medias de Andalucía’ y Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla.

Consolida su éxito

La iniciativa, que ya obtuvo una respuesta positiva en su estreno el año anterior, consolidó en esta ocasión una red de apoyo para docentes.

La celebración del evento en la Real Colegiata de Santa María reforzó la proyección de Antequera como sede de congresos de referencia. Tras el cierre de las actividades interactivas y las ponencias finales, la organización valoró positivamente el alcance de los contenidos tratados.

El evento finalizó con el compromiso de dar continuidad a este foro de formación que busca mejorar la calidad educativa desde la base, manteniendo el enfoque práctico que caracteriza a este encuentro anual cuya evolución es cada vez más palpable en el ámbito educativo que este año se ha dado cita en Antequera.