Leroy Merlin inaugurará su centro logístico en Antequera el próximo martes, 5 de mayo

La compañía Leroy Merlin inaugura el próximo martes, 5 de mayo, su nueva plataforma de distribución en el Parque Empresarial de Antequera (PEAN).

La instalación, con 24.000 metros cuadrados de nave sobre una parcela de 40.000, ha concentrado una inversión superior a los 20 millones de euros y generará 120 empleos directos.

La plataforma dispone de 25 muelles de carga y una rampa de acceso a nivel, dimensionados para gestionar el flujo constante de mercancías que la multinacional francesa distribuirá a sus establecimientos del sur de España.

Leroy Merlin inaugura el próximo martes su nuevo centro logístico en el Parque Empresarial de Antequera. / L.O.

Desde el Puerto de Algeciras

El centro recibirá suministros directamente desde el Puerto de Algeciras, una conexión que la empresa ha señalado como uno de los argumentos decisivos para elegir Antequera.

Las instalaciones incluyen zonas diferenciadas para el tráfico de camiones y vehículos ligeros, así como puntos de recarga para vehículos eléctricos, en línea con los criterios de sostenibilidad que han presidido el diseño del proyecto.

El centro logístico de Leroy Merlin en Antequera ha sido ejecutado por la constructora EIGO y promovido por Panattoni Iberia. / L.O.

120 empleos directos

La obra ha sido ejecutada por la constructora EIGO y promovida por Panattoni Iberia, especializada en inmuebles industriales y logísticos con dos décadas de presencia en Europa. Se estima que la puesta en marcha del centro supondrá la creación de 120 puestos de trabajo directos, cifra que coincide con la previsión máxima que la compañía adelantó en junio de 2025, cuando se celebró la colocación de la primera piedra.

El acto de inauguración, que tendrá lugar el próximo martes, contará con la presencia del alcalde de Antequera, Manuel Barón, y del director ejecutivo de Supply Chain de Leroy Merlin España, Benito Vicente.

Antequera se posiciona como nodo logístico

Antequera ocupa una posición singular en el mapa logístico del sur de España siendo el único punto donde convergen el corredor ferroviario mediterráneo y el corredor central, los dos ejes de transporte de mercancías hacia Europa.

Su conexión directa con la autovía A-45 y la proximidad al Puerto de Algeciras completan un perfil que la multinacional consideró determinante frente a otras ubicaciones.

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La llegada de Leroy Merlin se suma a otras inversiones industriales que han consolidado el Parque Empresarial de Antequera como uno de los parques empresariales de referencia del sur peninsular en los últimos años. El proyecto, según ha destacado la propia compañía, figura entre los centros logísticos de mayor dimensión y capacidad de su red en España.