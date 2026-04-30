La inclusión de los más pequeños se abre paso en la carrera de trail CxM Corazón de la Sierra de las Nieves

La carrera de trail CxM Corazón de la Sierra de las Nieves volvió a demostrar este fin de semana que la montaña también puede ser un espacio de inclusión real. Niños con movilidad reducida participaron en la sexta edición de esta prueba celebrada en Tolox, donde pudieron completar un recorrido de unos 10 kilómetros por el entorno del Parque Nacional Sierra de las Nieves gracias al uso de sillas joëlette.

La experiencia fue uno de los momentos más emotivos de la jornada. Acompañados por voluntarios, clubes y familiares, los menores disfrutaron del trazado en una cita que fue mucho más allá de lo deportivo. Para ellos, para sus acompañantes y para toda la organización, la carrera dejó una imagen de esfuerzo, superación y compañerismo difícil de olvidar.

La prueba reunió a unos 500 corredores entre sus dos modalidades principales. La distancia clásica contó con 27 kilómetros y 1.650 metros de desnivel positivo, mientras que la modalidad Open 13 ofreció un recorrido de 13 kilómetros con 670 metros de desnivel positivo.

El club Cdutsb agradeció la implicación de todos los colectivos que hicieron posible la participación de los niños: familias, clubes colaboradores, voluntarios, la organización de la CxM Tolox - Corazón de la Sierra de las Nieves, el Ayuntamiento de Tolox, la Policía Local y el equipo coordinado por Rafael Romero Sánchez.

También hubo palabras de reconocimiento para la Delegación de Deportes de Marbella, que cedió una silla; para el Hospital Quirón Marbella, por la donación de otra; y para todas las personas que han contribuido con aportaciones para hacer posible la adquisición de material adaptado, incluida la primera silla del club y una silla Hukleberry donada de forma anónima.

Imágenes para el recuerdo en la carrera

La jornada dejó además otra imagen para el recuerdo en la competición. Kamed Mohamed Mizzian, Juan Moreno Vera y Daniel Bernal Enríquez decidieron entrar juntos en meta tras compartir kilómetros de carrera sin ataques ni rivalidades. Una llegada que resumió el espíritu de la prueba: en la montaña, no siempre gana el más rápido. A veces ganan quienes mejor entienden este deporte.

Kamed Mohamed Mizzian, Juan Moreno Vera y Daniel Bernal Enríquez entraron juntos a la meta. / L. O.

Con esta sexta edición, la CxM Corazón de la Sierra de las Nieves consolida su papel como una cita deportiva con alma, capaz de unir competición, naturaleza e inclusión en un mismo camino.