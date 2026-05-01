La Junta de Andalucía inicia la reparación de los cauces en Coín tras las danas

La Junta de Andalucía ha comenzado las obras de reparación de los daños provocados por el tren de borrascas del pasado invierno. La actuación ha comenzado por la limpieza del cauce del río Grande.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha explicado que se va actuar en 13 cauces de la localidad, donde las borrascas de diciembre y enero llegaron a derrumbar el puente de Valenciana.

«Esta intervención de la Junta de Andalucía es una fase previa que complementa el Ayuntamiento de Coín con la licitación de la construcción de un paso provisional» (similar al conocido como puente de río Seco) mientras que se realiza el proyecto y se ejecuta la reconstrucción del puente del camino de Valenciana.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 14 de mayo y el Ayuntamiento se compromete a agilizar todos los trámites administrativos para acelerar la contratación y ejecución de estas obras, aprovechando la reducción de caudal del río en verano.

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El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha añadido que en Coín serán 13 las actuaciones que se llevarán en cauces como el río Grande, el río Seco y el río Pereila, que se llevarán el grueso del presupuesto asignado con 2,3 millones para este lote, que comparte con Alhaurín el Grande.