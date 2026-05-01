Heridas 4 personas en un accidente de tráfico en la A-367 a su paso por Cuevas del Becerro

Un accidente de tráfico registrado este viernes en la A-367, a su paso por el término municipal de Ronda, se ha saldado con cuatro personas heridas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 37 de esta carretera, a la altura de la Venta del Abogado y en sentido Cuevas del Becerro. El 112 ha recibido varios avisos sobre las 12.45 horas alertando del siniestro y, de forma inmediata, ha activado al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios, según han señalado desde Emergencias.

Implicados dos vehículos en el accidente

Así, una dotación del CPB en Ronda ha intervenido tras el accidente, en el que se han visto implicados dos vehículos. Según los bomberos el conductor y único ocupante de uno de ellos ha resultado ileso.

Uno de los coches implicados en el accidente ocurrido en Cuevas del Becerro. / cpb málaga

En el otro coche viajaban cuatro ocupantes y tras el impacto ha quedado volcado con los cuatro heridos, que ya estaban fuera a la llegada de los bomberos.

Tres de los heridos han sido trasladados al hospital en ambulancia y otro en helicóptero. En cuanto a los heridos, desde el 112 han precisado que hay una persona de 48 años y dos mujeres, una de ellas de 53 años, evacuadas al hospital de la Serranía de Ronda. Por su parte, los bomberos del CPB han realizado labores preventivas y han colaborado con los sanitarios y con el servicio de grúa.

Otros siniestros en la Serranía de Ronda

El accidente se suma a otros siniestros registrados en las últimas semanas en carreteras del entorno de la Serranía de Ronda y Cuevas del Becerro. El pasado 18 de marzo, tres vehículos —una furgoneta y dos turismos— se vieron implicados en una aparatosa colisión múltiple en la A-367, en el tramo del Puerto del Saltillo, a unos tres kilómetros de Cuevas del Becerro. Pese al fuerte impacto, que dejó una furgoneta volcada en el arcén y los otros dos coches inmovilizados en la calzada, no se registraron heridos.

Apenas dos semanas después, el 5 de abril, tres personas resultaron heridas en otra colisión frontal entre dos turismos, esta vez en el kilómetro 27 de la A-374, en Ronda. Los heridos —dos mujeres de 64 y 45 años y un hombre de 61— fueron evacuados al Hospital de la Serranía de Ronda, y en el operativo participaron servicios sanitarios, Guardia Civil y bomberos.

Con el siniestro de este viernes, 1 de mayo, la zona vuelve a registrar un nuevo accidente de relevancia en un corto periodo de tiempo.