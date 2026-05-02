Sociedad
Alpandeire recupera el Día de la Cruz este 9 de mayo con un festejo centenario
El evento no se organizaba con regularidad en el municipio desde hacía décadas
Después de haber recuperado esta antigua tradición en 2024, el sábado 9 de mayo Alpandeire celebrará por tercer año consecutivo el Día de la Cruz. Este festejo, que se llevaba a cabo desde tiempo inmemorial en el municipio en conmemoración de las Cruces de Mayo, no se organizaba con regularidad desde hace dos décadas.
Para comenzar, en torno al mediodía vecinos y vecinas de Alpandeire portarán la cruz adornada con flores desde la Iglesia de San Antonio de Padua hasta la zona del Cerrejón, donde será colocada en el entorno de una antigua era empedrada que fue restaurada hace unos años. En el Cerrejón y durante todo el día, los asistentes disfrutarán de una jornada de convivencia en la que se ofrecerá un almuerzo colectivo y habrá una actuación musical.
Antiguamente los panditos vivían esta tradición como un día de campo y reunión en el que compartían comida y bebida al son del acordeón y los pasodobles, mientras los niños se divertían con juegos tradicionales.
Con el paso del tiempo y la creciente despoblación han ido desapareciendo algunas antiguas tradiciones en las zonas rurales, por lo que revitalizar y conservar estas celebraciones contribuye a mantener viva la historia, la identidad y la cultura de los pequeños municipios.
En este sentido, el propósito es el de continuar celebrando el Día de la Cruz todos los años, implicando a las nuevas generaciones para que mantengan la tradición en el futuro y se fortalezcan las tradiciones de la zona.
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