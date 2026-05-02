El PSOE llama en Cuevas del Becerro "a llenar las urnas el 17 de mayo para defender lo público"

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz y candidata a las elecciones andaluzas, Ángeles Férriz, ha llamado este sábado "a llenar las urnas el próximo 17 de mayo con sanidad pública, educación pública, universidades públicas, FP pública, ayudas a la dependencia y con todo lo que supone la dignidad con la que tiene derecho a vivir el pueblo andaluz".

Férriz ha participado en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro en un acto público junto a la portavoz del PSOE de Málaga y candidata al Parlamento andaluz, Ana Villarejo.

Así, ha recordado que este sábado el PSOE cumple 147 años y ha destacado que durante todo ese tiempo "la prioridad de los socialistas ha sido la misma: la gente". "Los andaluces no somos un pueblo de resignación ni de conformarnos. Somos un pueblo de levantarnos y, por tanto, el 17 de mayo vamos a hablar y va a hablar toda Andalucía", ha asegurado.

De igual modo, la candidata socialista ha advertido de que "hay gente que quiere hacernos creer que las urnas ya están llenas, pero las urnas están vacías". "Algunos quieren quitarnos las ganas de votar, los de siempre, los que estuvieron 40 años sin votar. Pero nosotros tenemos claro que el día 17 de mayo tenemos una oportunidad", ha indicado.

En este sentido, ha defendido que los andaluces y andaluzas "no tienen que mendigar derechos ni pagar por los derechos". "Nosotros queremos derechos que se garantizan y que se defienden", ha agregado.

Dar la vuelta a las encuestas

Ha incidido en que "tenemos la oportunidad de darle la vuelta a todas las encuestas que se ha montado Moreno y de devolverle a Andalucía todo aquello que no debemos perder y que ellos se afanan en destrozar: lo público".

"Defendamos lo público. La mejor manera de defenderlo es votando. Así que el 17 de mayo, todo el mundo a votar", ha concluido la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz y candidata a las elecciones andaluzas.

Por su parte, Villarejo ha asegurado que "la gente está hablando claro en la calle y en las manifestaciones" para exigir que "no se recorten más los servicios públicos".

"Desde el PSOE queremos mandar un mensaje firme y claro: nuestros derechos no se recortan, no se toca la sanidad, no se toca la educación, no se toca la dependencia y queremos una vivienda digna", ha apostillado.

"Crisis sanitaria"

Por otro lado, Villarejo ha criticado que Málaga atraviesa "la peor crisis sanitaria de los últimos años, con 248.000 personas en lista de espera, hospitales que se caen a cachos, esperas de hasta 63 horas en urgencias para acceder a una cama y 500.000 niños y niñas sin pediatra en Andalucía". "Esta situación no puede seguir así", ha advertido.

La candidata socialista ha señalado que "el deterioro" de los servicios públicos "no afecta solo a la sanidad, sino también a la educación y a la dependencia". Ha recordado que "1.400 niños y niñas de Málaga siguen estudiando en barracones, que se han recortado 2.400 líneas educativas en Andalucía y que miles de personas han muerto esperando una ayuda de la dependencia".

De igual modo, ha alertado de "la grave situación de la vivienda en la provincia, donde los precios han subido un 50% en los últimos años". "No podemos ver cómo los jóvenes, y los no tan jóvenes, no se pueden emancipar porque no se aplica la Ley de Vivienda", ha señalado.

"Desde aquí queremos mandar un mensaje claro: el 17 de mayo no son unas elecciones cualquiera, son las elecciones más importantes porque nos estamos jugando hasta nuestra propia salud. El 17 de mayo defendamos lo público", ha concluido.