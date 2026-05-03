Fiestas
Algatocín se prepara para su tradicional Romería de la Cruz
La fiesta, que se organiza desde 1999, contará con un gran número de actividades
El municipio de Algatocín celebrará el próximo domingo 3 de mayo en el entorno de la Ermita del Santo Cristo su tradicional Romería de la Cruz, festejo que se organiza desde el año 1999 y que se desarrollará con una serie de actividades que harán que los asistentes disfruten de una estupenda jornada.
Para comenzar, a las 10 de la mañana se realizará una salida senderista en la que los participantes completarán una ruta por los caminos y veredas de los alrededores del municipio que terminará en la Ermita del Santo Cristo. Por otro lado, como es habitual, poco antes de mediodía vecinos y vecinas comenzarán a subir a la zona de la ermita, ubicada en la parte alta del pueblo, para acudir a la misa que se oficiará a las 12.30 horas. Aquellas personas con dificultades para hacer el camino a pie tienen la posibilidad de subir en un vehículo que habilitará el Ayuntamiento de Algatocín.
Posteriormente, en torno a las 2.30 de la tarde, todos los asistentes a la romería disfrutarán de un almuerzo colectivo que será elaborado por integrantes de la Asociación de Mujeres ‘Espino Albar’ de Algatocín, colectivo que también se hará cargo de una barra que será habilitada para la ocasión. También tendrá lugar una actuación musical.
Desde la organización se ha querido invitar a vecinos y visitantes a acudir a la romería, ya que todos podrán disfrutar de una buena jornada de convivencia, con un gran ambiente festivo y rodeados de un entorno natural espectacular.
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