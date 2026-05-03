Premio Princesa de Asturias: Ricarda García, hematóloga de Sierra de Yeguas, candidata al prestigioso galardón

Hay diagnósticos que llegan como un muro. El mieloma múltiple fue durante décadas uno de ellos. Los médicos que lo comunicaban sabían que tenían poco que ofrecer más allá del tiempo: dos años, quizás tres. Los pacientes raramente habían escuchado el nombre de la enfermedad antes de que se convirtiera en la suya. «Cuando les diagnosticamos esta enfermedad, nos preguntan ‘¿y eso qué es?’. No han escuchado hablar nunca de ella», explica Ricarda García.

Ricarda es hematóloga en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, vecina de Sierra de Yeguas y parte de un grupo científico que ha logrado lo que hace treinta años parecía imposible: que los enfermos de mieloma vivan diez años o más. El Grupo Español de Mieloma, al que pertenece junto a hematólogos de más de cien hospitales de toda España, ha sido propuesto para el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Un reconocimiento que llega a una institución nacida de una idea sencilla —que investigar juntos da mejores resultados que hacerlo solos— y que ha transformado la vida de miles de pacientes.

«La idea era crear un grupo para investigar de manera conjunta, en vez de que en cada hospital se hicieran ensayos clínicos de manera independiente», explica Ricarda. «Así, esos ensayos están disponibles en todos los hospitales, tanto pequeños como más grandes».

El resultado ha sido una cadena de innovaciones terapéuticas que han reescrito el pronóstico de la enfermedad. Más de cinco mil pacientes se han beneficiado de ensayos clínicos impulsados por el grupo. La supervivencia media ha pasado de dos o tres años a una década. En casos de pacientes jóvenes, algunos ensayos actuales hablan ya de medianas de supervivencia libre de progresión que rozan los diecisiete años.

La llegada de las terapias CAR-T ha supuesto un cambio de escenario. Esta estrategia de inmunoterapia personalizada extrae linfocitos T del propio paciente, los modifica genéticamente para que reconozcan las células tumorales, y los reintroduce en el organismo. En algunos casos, una única infusión ha bastado para que el paciente quede libre de tratamiento durante un largo periodo. En España, estas terapias están financiadas y disponibles desde 2025 para pacientes a partir de la segunda línea de tratamiento, con centros habilitados en Sevilla, Córdoba y Málaga.

El siguiente horizonte es la curación. «Antes ni siquiera nos lo planteábamos. Ahora estamos más cerca», reconocen los especialistas del GEM.

Ricarda reconoce, sin embargo, que queda un flanco pendiente. «Desgraciadamente, la investigación en España está un poco olvidada en el sistema público. La mayoría de la financiación de los ensayos en los que yo participo viene de compañías farmacéuticas. El sistema público tiene mucho por hacer».

Una candidatura al Princesa de Asturias

La candidatura al Princesa de Asturias ha llegado a Sierra de Yeguas como llegan pocas noticias: con orgullo de pueblo. Para Ricarda, el reconocimiento no es solo personal. «El premio sería muy importante, no solo por el reconocimiento al trabajo del GEM, sino porque tiene mucha repercusión. Nos daría más difusión», señala.

«Es muy bonito y muy enriquecedor poder ayudar a otras personas. Si te gusta la ciencia y la puedes aplicar en la mejora de los pacientes, esa es la mejor recompensa».

El mieloma múltiple ya no es la sentencia de dos años que era. Tampoco es todavía una enfermedad curable para todos. Pero la distancia entre esos dos puntos la han recorrido, en buena parte, personas como Ricarda García: una médica de Sierra de Yeguas que un día decidió que investigar en equipo daba mejores resultados que hacerlo sola.