La AMPA del IES Los Colegiales de Antequera exige la construcción del nuevo instituto comprometido por la Delegación de Gobierno de la Junta en Málaga

La AMPA Miravega del IES Los Colegiales de Antequera exige la construcción del nuevo instituto comprometido por la Delegación de Gobierno de la Junta en Málaga y denuncia que la Administración regional no ha entregado ningún documento técnico que certifique la estabilidad del actual edificio. El comunicado responde a las declaraciones de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante su visita institucional al Ayuntamiento de Antequera el pasado 22 de abril.

Según la AMPA, la delegada de Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, se comprometió formalmente en febrero de 2026 a la construcción de un nuevo instituto en el solar cedido por el Ayuntamiento de Antequera. Sin embargo, durante su visita, la consejera apuntó a una posible reforma de las actuales instalaciones en lugar de construir uno nuevo, por lo que se sienten engañados.

La consejera María del Carmen Castillo explicó que la decisión final entre rehabilitar el centro o construir uno nuevo se supeditaba a un informe técnico que elaboran los técnicos de la Agencia Pública Andaluza, tras una inversión inicial de 50.000 euros ejecutada en Semana Santa en obras de reparaciones provisionales.

El Ayuntamiento de Antequera ya ha puesto a disposición de la Junta terrenos para la construcción de un nuevo centro. La AMPA Miravega añade que no rechaza la ejecución de mejoras inmediatas en el edificio mientras se tramita la construcción de un nuevo, pero advierte que no aceptará la reforma como sustitución de la construcción de un nuevo centro que dé una solución definitiva a los problemas que viene sufriendo la comunidad educativa desde hace años.