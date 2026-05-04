Sucesos
Una asistencia médica en una vivienda de Alhaurín el Grande revela un arsenal de armas
La Policía Local que acudió al inmueble encontró un revólver municionado en una mesa de la entrada, mientras que la Guardia Civil encontró más tarde dos armas cortas más y munición. El paciente, investigado
Una llamada por la urgencia médica que se estaba produciendo en una vivienda del municipio malagueño de Alhaurín el Grande movilizó rápidamente a la Policía Local, cuyos agentes no obtuvieron respuesta al llamar a la puerta. Al apreciar un riesgo vital, los policías municipales lograron acceder al inmueble y encontraron al único morador con problemas sanitarios, por lo que reclamaron la presencia de una ambulancia.
Mientras el hombre era atenido por los médicos, los agentes vieron que en una mesita localizada en el recibidor de la casa un arma corta tipo revólver que estaba municionada y listo para su uso, por lo que procedieron a intervenirla de forma preventiva. La Policía Local puso el caso en manos de la Guardia Civil, que abrió una investigación y comprobó que el hombre, de origen británico, no tenía permiso de armas.
Registro de la vivienda
Esto llevó a los investigadores a realizar un registro en la vivienda, donde encontraron otro revólver y una pistola, ambos municionados, más de un millar de cartuchos de distintos calibres y también proyectiles de elevada potencia asociados a armas largas, ha informado este lunes la Comandandia de Málaga.
Finalmente, los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande formalizaron una investigación al morador por un delito de tenencia ilícita de armas, remitiendo las diligencias a la autoridad judicial.
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