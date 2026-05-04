Una avería masiva en la fibra óptica deja sin internet a los vecinos de La Joya

La pedanía antequerana de La Joya acumula más de una semana sin acceso a internet tras una avería en la fibra óptica que, según han confirmado vecinos afectados a este medio, repercute en varios operadores de telefonía. El corte comenzó el lunes 27 de abril y, a fecha de hoy, lunes 4 de mayo, no tiene fecha de resolución.

El apagón digital golpea de forma desigual a los residentes de La Joya. Entre los afectados hay negocios que dependen de la conexión para su actividad diaria, profesionales sanitarios como médicos, enfermeros y personal administrativo del consultorio local, personas que trabajan en remoto y estudiantes que necesitan conexión para sus clases o tareas.

Los vecinos subrayan que abonan la misma tarifa mensual que cualquier abonado urbano y que el corte no responde a impago ni a incidencia puntual, sino a una avería de mayor alcance en la infraestructura de red.

La compañía informa de que va a enviar a un técnico para analizar cada caso individual. / Jordi Cotrina

Comunicaciones infructuosas

Desde el inicio de la avería, los residentes han contactado en repetidas ocasiones con Movistar sin obtener una solución. Una vecina que habló con personal de la operadora confirmó a este medio que la avería en la fibra óptica afecta a varias compañías de telefonía, lo que apunta a un problema en la infraestructura compartida de la zona.

Los vecinos afectados piden que Movistar establezca un plazo concreto de reparación y que se les compense por los días de servicio no prestado. Solicitan también que otras personas en situación similar en Antequera o en otras pedanías del municipio se identifiquen, con el objetivo de sumar afectados y aumentar la presión sobre la operadora.

Versión empresarial

Fuentes de Movistar han confirmado a este diario que la compañía ha recibido varios reportes de vecinos afectados en la zona durante la última semana. Según la operadora, la causa de la avería podría ser la rotura física de la fibra óptica.

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La compañía ha indicado que tiene previsto contactar esta tarde con los vecinos afectados para concretar una visita de sus técnicos y analizar cada caso de forma individual.