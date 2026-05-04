Benalauría celebra con éxito la XIX edición de su Feria del Libro

El municipio serrano de Benalauría, de casi medio millar de habitantes, celebró el 26 de abril la XIX edición de su Feria del Libro con una jornada repleta de actividades dirigidas tanto a niños como a adultos.

La Feria del Libro de Benalauría, un evento ya consolidado en la comarca, se inició a mediodía con la lectura de un manifiesto a cargo de la vecina Ana Mª Castillo, y la apertura del stand de la Librería Papelería Anabel, que permitió que los asistentes tuvieran la posibilidad de adquirir libros de diversa temática y género.

Además, se hizo entrega del Premio Lector a Inma Gil, vecina de Benalauría. A continuación se celebró un taller infantil y la presentación del libro ‘Alas’, de Marina Pan. Por la tarde se organizó el taller ‘Leonardo y Julio Verne’, y un cuentacuentos narrado por Arturo Abad. Durante todo el día estuvo abierta al público la exposición ‘Las palabras olvidadas’.