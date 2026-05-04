Infraestructuras
Dos empresas optan a la reurbanización de la Alameda de Andalucía de Antequera
Las obras tendrán un plazo de ejecución de 16 meses
El Ayuntamiento de Antequera ha recibido dos propuestas para el concurso de reurbanización de la Alameda de Andalucía, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Las empresas ACSA y JICAR son las candidatas que han presentado sus ofertas dentro del plazo establecido.
El valor estimado del contrato asciende a 1.390.320,54 euros, una inversión destinada a renovar y modernizar este céntrico paseo de la localidad malagueña. Los trabajos se estructuran en cuatro fases de cuatro meses cada una, lo que supone un plazo total de ejecución de 16 meses.
Los técnicos municipales analizarán los criterios técnicos y económicos de ambas propuestas antes de elevar una propuesta de adjudicación a los órganos de gobierno del Ayuntamiento.
Ampliación de las aceras
Uno de los principales objetivos de las obras es mejorar la accesibilidad y el uso peatonal del bulevar. Para ello, se ampliarán las aceras puntos donde son más estrechas, especialmente en el margen izquierdo que desciende hacia el Paseo Real. Esta ampliación se realizará ajustando la calzada, aunque el Consistorio subraya que no se modificará de forma sustancial la circulación, manteniéndose los sentidos de tráfico con adaptaciones puntuales para facilitar los giros.
La remodelación será integral y afectará tanto al pavimento como a las infraestructuras, siguiendo criterios similares a los aplicados en otras calles del centro histórico renovadas en los últimos años. No obstante, el proyecto preservará el arbolado existente, manteniéndose todos los naranjos que caracterizan la Alameda, una condición que ha marcado el diseño definitivo de la actuación.
Características
Además, para reducir las molestias a vecinos, peatones y establecimientos de una de las zonas con mayor actividad de la ciudad, las obras se realizarán en cuatro fases.
La futura Alameda contará con una delimitación clara entre terrazas y zonas de paso, con la previsión de implantar un diseño unificado que mejore la imagen del conjunto.
Además, el proyecto incluye la preinstalación de canalizaciones eléctricas en el acerado, lo que permitirá una mayor ordenación de los veladores y la eliminación de instalaciones provisionales.
La reforma de la Alameda de Andalucía, que fue anunciada en 2024, se suma así a las actuaciones desarrolladas en los últimos años en el centro urbano y se perfila como una de las inversiones más significativas del municipio. Así, si todo va según lo previsto, este 2026 se podrá dar inicio a uno de los trabajos más ambiciosos para la ciudad de los Dólmenes.
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