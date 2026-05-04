Jubrique refuerza la atención a las personas mayores y a los niños a través del Programa Activa-T Joven

El Ayuntamiento de Jubrique ha contratado a una técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) a través del Programa Activa-T Joven para ampliar el servicio de ayuda a domicilio que se viene llevando a cabo en el municipio.

Hace alrededor de tres años la Universidad Rural Paulo Freire – Serranía de Ronda – CDR Montaña y Desarrollo junto al Ayuntamiento de Jubrique apostaron por poner en marcha un proyecto de ayuda a domicilio en esta localidad de la Serranía de Ronda de 585 habitantes, con el objetivo de abordar y contribuir a paliar las necesidades de las personas mayores, un servicio que desde entonces se ha mantenido y que este año ha ampliado su horario.

La anterior iniciativa junto a la reciente contratación de la TCAE está permitiendo que sean asistidas actualmente más de 20 personas mayores del pueblo. Además, se empleará a otra TCAE al término del contrato de la primera.

Con todo ello, se apuesta por mejorar la calidad de vida de los mayores reforzando su atención ante el elevado tiempo de espera que deben aguardar para acceder a ayudas a la dependencia.

Por otro lado, desde el Consistorio se ha indicado que con el Programa Activa-T Joven también ha sido contratado un técnico en educación infantil que se encuentra desarrollando talleres y actividades con los niños y niñas de Jubrique.

Además, será el encargado de coordinar la Escuela de Verano 2026 y organizará diferentes actividades de ocio y tiempo libre para las personas mayores.

El Programa Activa-T Joven está posibilitando la contratación en Jubrique de 9 trabajadores a jornada completa durante 6 meses cada uno. La subvención total concedida al Ayuntamiento ha sido de 91.900 euros para los siguientes puestos de trabajo: dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), dos limpiadores, dos técnicos en educación infantil, un pintor, un peón de horticultura y jardinería y un auxiliar administrativo.