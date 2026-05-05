La XXVIII Fiesta de la Naranja de Coín regresa el 9 de mayo con actividades y pasarela flamenca

La huerta de Coín es una parte esencial de la despensa de la provincia de Málaga. Uno de sus productos más destacados, junto al Tomate Huevo de Toro es la naranja, que volverá a ser la protagonista de la XXVIII Fiesta de la Naranja que se celebrará este sábado, 9 de mayo.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha anunciado que este año la celebración convertirá al municipio en el epicentro de la gastronomía, la moda flamenca y la artesanía.

Para celebrarlo, se han dispuesto más de 3.000 kilos de naranjas, que se podrán degustar de manera gratuita en forma de zumo, así como en la sopa hervía, que elaborará el vecino Félix junto a la Asociación de Fibromialgia de Coín.

Coín celebra su tradicional Fiesta de la Naranja con degustaciones gratuitas, música en directo, puestos de artesanía y un desfile de moda. / Diputación de Málaga

Actividades

La fiesta comenzará a las 13.00 horas en la plaza Alameda, donde se instalarán puestos de artesanía y otros productos locales además de servicio de barra cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de Fibromialgia de Coín. Ya por la tarde las actuaciones musicales marcarán el ritmo del evento.

A las 19.00 horas se el mismo espacio tendrá lugar la pasarela 'Coín Flamenca', a través de la marca promocional de la Diputación de Málaga, Málaga de Moda, en la que se mostrarán los diseños de nueva colección de Susana Zamora, Tricotrá, Cándido Luis, Teressa Ninú, Ana Lana y AV Verdú.

Visitas

Además, desde el Ayuntamiento se han diseñado actividades paralelas como visitas turísticas al Convento de Santa María y a las distintas salas de exposiciones permanentes, como el Centro Reyna Manescau, la sala de cerámica Carmen Escalona y Salvador Luna, o la exposición 'Estoraque 2026. Folclore y tradición', que se encuentra situada en el antiguo Convento Santa María.

El broche final a esta fiesta lo pondrá la entrega de premio Naranja Honorífico que recibirá una persona, asociación o empresa muy arraigada a la historia, tradición y promoción de la Fiesta de la Naranja.